Как избавиться от номофобии — страха остаться без телефона

Признаками этого расстройства являются привычка сразу после пробуждения тянуться к телефону, заглядывать в экран во время еды, на занятиях, а порой даже в процессе разговора с другим человеком. Если Вы замечаете подобные признаки у себя или своих детей, значит, пришло время серьёзно задуматься и овладеть культурой грамотного использования цифровых технологий.

На эту актуальную тему мы побеседовали с Казимом Мустакимулы — экспертом по вопросам семьи и воспитания детей, автором книг «Секреты супругов», «Цени свои традиции», «Сокровища Абая» и «Защитите своего ребёнка от гаджетов». Он активно занимается исследованием проблемы цифровой зависимости и проводит обучающие семинары.

— Казим Мустакимулы, насколько серьёзна проблема зависимости от экрана?

— Номофобия — так называется страх остаться без телефона — сегодня по праву считается болезнью XXI века. Это психологическое явление стремительно распространилось за последние годы. Уже сейчас 68% жителей США официально признаны номофобами. В одном из исследований, проведённом среди 2100 британских подростков, 58% участников признались, что испытывают сильный стресс при потере телефона или в отсутствии доступа к сети.

Как и у любой другой вещи, у смартфона есть свои плюсы и минусы. К сожалению, в современном обществе, особенно среди молодёжи, наблюдается тенденция к чрезмерному, неконтролируемому и бессмысленному использованию мобильных устройств. Это приводит к пустой трате времени, ухудшению здоровья, снижению качества отдыха, а также к ослаблению семейных связей. Наша цель — не отказаться от телефона полностью, а сформировать культуру его разумного, полезного и умеренного использования.

— Как Вы оцениваете уровень цифровой грамотности современных родителей? Какие ошибки они совершают чаще всего?

— Цифровая грамотность — это не просто умение пользоваться устройствами. Раньше под этим понимали владение компьютером, сохранение файлов, защиту от вирусов. Сегодня же это гораздо более широкое понятие, включающее в себя осознанное и целенаправленное использование цифровых средств, защиту личных данных, развитие навыков анализа информации у детей.

Многие родители дают детям смартфон или планшет — и на этом их участие заканчивается. При этом остаётся без внимания, какой именно контент ребёнок потребляет, и как он влияет на его психику, эмоциональное состояние и общее развитие. Это — серьёзная ошибка.

— Вы используете понятие «информационный иммунитет». Что оно означает и как его развивать в воспитании ребёнка?

— Информационный иммунитет — чрезвычайно важное и актуальное понятие. Так же, как организм человека защищается от вредных вирусов, сознание должно уметь ограждать себя от потока вредной информации. Интернет перенасыщен контентом, который невозможно полностью усвоить. Поэтому задача родителей — не просто отобрать у ребёнка экран, а научить его использовать его с пользой и в меру.

Если ребёнок просит телефон, родитель должен обозначить чёткие временные рамки, цель использования и установить разумные границы. Кроме того, очень важно следить за тем, что именно ребёнок смотрит, обсуждать с ним увиденное, объяснять и комментировать. Например: «Эта игра не подходит тебе по возрасту», «Этот мультфильм противоречит нашим культурным ценностям», «Вот это можно смотреть, а от того пока лучше воздержаться». Такие конкретные объяснения и замечания особенно важны.

— Связано ли позднее развитие речи у детей с чрезмерным увлечением экранами?

— Да, многочисленные научные исследования подтвердили: позднее развитие речи у детей напрямую связано с избыточным использованием экранных устройств — телефонов, планшетов, телевизоров. Специалисты называют это «синдромом экранной зависимости» или «цифровым торможением развития». Длительное пребывание перед экраном значительно сокращает живое общение ребёнка со взрослыми, включая членов семьи. А ведь именно взаимодействие с людьми, обмен репликами, наблюдение за мимикой и жестами играет ключевую роль в развитии речи. Ребёнок, который часами сидит перед экраном, лишается этой возможности.

Кроме того, быстро меняющиеся изображения и резкие звуки утомляют мозг ребёнка, ослабляют нервные связи, отвечающие за концентрацию и речевую активность.

— Какой самый важный совет Вы могли бы дать родителям?

— В деле воспитания детей откладывание недопустимо. Необходимо уже сейчас принять осознанное решение и приступить к его реализации. Самое главное — это согласованность между родителями. Семья должна действовать как единая команда. Хороший шаг — ввести определённые правила в быту:

отключать все гаджеты за час до сна;

не использовать экраны после 20:00;

не брать телефоны за обеденный стол и в спальню;

поощрять живое, оффлайн-общение внутри семьи.

— Сегодня важно овладевать новыми технологиями, включая искусственный интеллект. Как при этом сохранить баланс?

— По данным научных исследований, в крупных мегаполисах, где плотность населения высока, до 5 часов экранного времени в день можно считать допустимым. Однако при превышении 8 часов начинаются серьёзные последствия — как для физического, так и для психоэмоционального состояния человека.

Фото: из личного архива

Что касается детей, то для них существуют чёткие рекомендации по допустимому экранному времени:

0-3 года — полный отказ от экранов;

3-6 лет — не более 40 минут в день, без личного гаджета;

6-9 лет — до 1 часа в день;

9-12 лет — до 2 часов в день, при обязательном контроле со стороны родителей, возможно наличие личного устройства.

Рекомендуется не приносить электронные устройства в спальню. Также одной из полезных привычек является полное отключение электроники за час до сна.

Поколение альфа, рождённое в эпоху цифровых технологий, уже с раннего возраста формирует иные привычки в проведении свободного времени. По мнению специалиста, при воспитании этого поколения особенно важно проявлять понимание, терпение и задавать правильный вектор развития.

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