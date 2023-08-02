Как искусственный интеллект может изменить рынок труда в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня искусственный интеллект присутствует практически в каждой сфере. Все больше предприятий автоматизируют и роботизируют производства. Это выгоднее и дешевле с экономической точки зрения. Согласно прогнозам экспертов, к 2030 году до 800 млн человек могут лишиться работы по этой причине. В чем преимущества и недостатки применения искусственного интеллекта и как он развивается в Казахстане, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».



Искусственный интеллект — не будущее, а настоящее

Для того, чтобы лучше понять, что такое искусственный интеллект прежде нужно обратиться к значению слова «интеллект». Интеллект – это способность субъекта воспринимать и понимать окружающий мир, обрабатывать его, учиться и самостоятельно принимать решения. А искусственный интеллект —ИИ — это способность машин или компьютерных программ учиться, думать и рассуждать, как человеческий мозг. Искусственный интеллект был изобретен Джоном Маккарти еще в 1950-м году. Новая система была способна делать выводы и выполнять функции на основе данных и инструкций, загруженных человеком. При этом, со временем система продолжает изучать человеческое мышление и логику и совершенствоваться на ходу. То есть — это машина, которая может самостоятельно думать и развиваться. Конечно, для того, чтобы искусственный интеллект работал, необходимо, чтобы он позволил машинам понимать словесные команды, различать изображения и тексты (в гораздо больших объемах по сравнению с человеком – прим. ред.). Например, Apple Siri, Hello Google, Алиса от Yandex — все это классические примеры искусственного разума, который понимает словесные команды.

В целом, выделяют 4 основные стадии развития ИИ.

Реактивные машины: компьютеры, которые не умеют хранить прошлый опыт, а реагируют на текущий сценарий. Например, компьютер IBM Deep Blue победил международного гроссмейстера Гарри Каспарова 6 раз подряд в конце 1990-х. Машина умела распознавать фигуры, знала, как ходит каждая и могла просчитывать ходы соперника намного быстрее.

Фото: Gerd Altmann с сайта Pixabay

Ограниченная память: машина сохраняет информационные фрагменты временно. Машины на этой стадии можно использовать на беспилотных авто, например при выстраивании маршрута.

Теория разума: включает в себя машинное обучение, которое пытается воспроизвести весь физический мир — людей, объекты, других существ — все что может думать и испытывать эмоции.

Самосознание: на этой стадии машины могут проявлять эмоции, например стесняться по запрограммированной предварительно причине. Это выведет машины на совершенно новый уровень интеллекта. Пока «застенчивые» машины еще не в «игре», ученые сосредоточены на оттачивании навыков машинного обучения этих компьютеров.

По мнению экспертов, применение искусственного интеллекта приносит большую выгоду человечеству с точки зрения сокращения временных и денежных затрат. Его способность совершенствоваться с каждым днем обещает хорошие перспективы и на будущее в отношении ускорения экономики. Однако, вместе с тем распространение внедрения искусственного разума делает все большее количество профессий, а вместе с ними и людей ненужными, а также создает определенные вопросы в отношении безопасности и этики. Предлагаем рассмотреть преимущества и недостатки применения искусственного интеллекта.

В чем преимущества искусственного интеллекта

Во-первых, ИИ исключает человеческий фактор, а значит и допущения человеческой ошибки в работе. Вот почему использование ИИ во многих областях резко возросло. Машины принимают точные решения на основе имеющейся информации, которая постоянно дополняется. Главное — правильно запрограммировать. При этом, со временем точность результата повышается. Системы ИИ способны выполнять сложные вычисления, обрабатывать огромные данные и делать точные прогнозы, исключая ошибок, которые может допустить человек.

Фото: Gerd Altmann с сайта Pixabay

Во-вторых, ИИ можно использовать для снижения опасности во время стихийных бедствий. Например, Google и университет Гарварда предложили инициативу по разработке системы ИИ, которая сможет предсказывать места подземных толчков землетрясения. После изучения 130 тысяч землетрясений и афтершоков, система показала наибольшую точность в определении мест афтершоков.

В-третьих, машине чужды чувство усталости, плохого настроения или тревожности, они могут работать бесконечно и без перерывов. Им даже не надоедает повторять одно и то же, в отличие от человека. Это отлично сказывается на производительности труда и экономических показателях.

В-четвертых, так же машины не могут испытывать эмоции. Их невозможно вывести из себя при общении с некоторыми «сложными» клиентами. В какой-то момент человек при повышенной нагрузке может дать сбой с точки зрения чувствительности языка. С машиной этого не случается, потому как неважно сколько странных запросов направляют клиенты, у чат-бота есть заготовленные ответы, которые он будет продолжать показывать в соответствии с его оценкой запроса. По данным экспертов, использование ИИ в чат ботах — наиболее безопасный способ справиться с такими сценариями.

В-пятых, машины обеспечивают более точные, рациональные и ориентированные на результат решения. Опять же, это связано с тем, что машины лишены эмоций и предвзятых взглядов.

Недостатки искусственного интеллекта

Затратность:создание машин, которые способны имитировать человеческую логику требуют много денежных ресурсов и временных затрат. Поэтому машины с ИИ, как правило, дорогостоящие.

Отсутствие творческого подхода: проблема машины заключается в том, что они работают ровно как запрограммировано. И хотя, как мы уже отмечали ранее, машина с ИИ способна учиться и совершенствоваться со временем, все же она никогда не сможет мыслить нестандартно. Машина всегда будет анализировать ситуацию с точки зрения предварительно введенных данных и прошлого опыта. Ей сложно подойти к делу творчески, проявить фантазию. Например, статьи, написанные с помощью ИИ отличаются от тех, что написаны человеком, в них нет человеческого отношения при анализе событий.

Угроза рабочим местам: преимущества машин с ИИ лишили множество людей работы, которая была распространена ранее. Такие рабочие роли, как простой ввод данных и первое общение с клиентами, теперь обрабатываются чат-ботами, которые делают повторяющуюся работу без устали быстро, эффективно и в режиме нон-стоп. Согласно исследованию McKinsey&Co к 2030 году, по крайней мере 30% человеческого труда будет заменено машинами — это около 400 млн человек при оптимистичном сценарии и 800 млн человек при пессимистичном. Цифры огромные.









При этом, вопрос потери работы коснулся даже таких, казалось бы, неуязвимых для роботизации и автоматизации профессий, как актеры. Дело в том, что искусственный интеллект способен воспроизводить образы и голоса актеров. С точки зрения производства кино это сразу же сокращает большое количество затрат. Ведь актеру нужно платить за каждый час съемок. Однако, использование может случиться без согласия актеров, потому как пока нет законодательных норм, препятствующих этому. Угроза замены стала одним из поводов по которому сначала голливудские сценаристы, а затем и сами актеры, которые входят в Гильдию актеров Голливуда (актерский профсоюз, который насчитывает 160 тысяч человек) вышли на акцию протеста в Нью-Йорке на Таймс Сквер. Они требовали справедливой оплаты труда и отчислений со стриминговых платформ за показы фильмов с их участием, улучшения условий труда, доступного здравоохранения и, наконец, гарантий того, что искусственный интеллект не лишит их рабочих мест.

«То, ради чего мы будем бастовать, если так случится, имеет огромное значение. Мы должны защищать людей, которые находятся как бы в стороне. $26 000 в год — столько нужно зарабатывать, чтобы получить медицинскую страховку. И многие преодолевают этот порог благодаря актерским начислениям за повторные показы. Если они иссякнут, то не будет доступа к медицинским услугам. А это абсолютно неприемлемо», — отметил голливудский актер Мэтт Деймон.

Серии протестов начались в июне 2023 и продолжились в июле в крупнейших городах США, включая Нью Йорк, Лос-Анжелес и Чикаго. Из-за протестов были сорваны съемки многих телешоу, сериалов и некоторые крупнобюджетные фильмы были поставлены на паузу. Митингующие также угрожали бойкотировать главные премьеры летнего сезона 2023 года. Эксперты считают, что забастовки приведут к огромным убыткам и может стать серьезным ударом по голливудской киноиндустрии.

Отсутствие эмоций: преимущество с одной и недостаток с другой стороны. Поскольку машины не испытывают никаких эмоций, они не могут сопереживать и сочувствовать. Они не могут поддерживать эмоциональную связь с человеком, поэтому в какой-то момент вмешательство человека из крови и плоти все же требуется.

Отсутствие этики: равно как и неумение сопереживать, машине чуждо понятие этики. В машине отсутствует мораль, ее сложно спроектировать и встроить в машину с помощью технологий. Поэтому машина не будет следовать этическим ценностям при принятии решений.





Искусственный интеллект: решение или потенциальная проблема?

Несмотря на все недостатки, эксперты прогнозируют, что автоматизация и роботизация во многих странах приведет к экономическому росту. Эксперты JPMorgan Asset Management прогнозируют, что автоматизация увеличит мировой ВВП на $1,1 трлн.

Однако, по мнению таких влиятельных фигур этой индустрии, как Илон Маск, искусственный интеллект, в частности новые генеративные модели, такие как ChatGPT, настолько опережают время, что некоторые стандарты протоколов безопасности попросту еще не разработаны для того, чтобы новые технологии смогли функционировать и не причинить вред кому-либо. ChatGPT может за секунды сгенерировать нужную информацию, проанализировав миллиарды различных данных, которые были когда-либо загружены в интернет сроком до 2021 года. При этом, точность и развернутость ответа будут максимальными в зависимости от точности параметров запроса. Чат может написать дипломную работу или составить план тренировок и диеты по заданным данным. Некоторые студенты и не только уже активно пользуются ChatGPT. Вместе с тем, есть опасения, что технология позволит мошенникам еще более убедительно обманывать людей и бизнес.

В этой связи в конце марта 2023 года Илон Маск совместно с сооснователем Pinterest Эваном Шарпом и соучредителем Apple Стивом Возняком подписали петицию, которая призывает приостановить разработку новых моделей генеративного ИИ на полгода для защиты от мошенников и безответственного бизнеса. В заявлении говорилось, что за это время отрасль сможет разработать надежные протоколы безопасного использования технологии.

Как развивается искусственный интеллект в Казахстане

Мы спросили мнение специалистов, которые работают в области искусственного интеллекта в Казахстане, как они оценивают развитие сферы в нашей стране.

Согласно оценкам доктора технических наук, директора НИИ «Искусственный интеллект» ЕНУ имени Л.Н.Гумилева, профессора Алтынбека Шарипбаева, искусственный интеллект в нашей стране пока развивается слабо. Причина заключается в отсутствии заинтересованности. И это, по его словам, упущение, поскольку сфера его применения обширна и нет лучшей науки, чем ИИ для развития направлений, которые нужны обществу.

Фото: Gerd Altmann с сайта Pixabay

«В нашей стране нет заинтересованности в развитии искусственного интеллекта. …Для того, чтобы развивать это направление в нашей стране, необходимо специальное госучреждение, которое будет этим заниматься. …Кроме того, необходимо открывать специальные университеты, обучающие искусственному интеллекту. Мы должны планомерно развивать и улучшать эту сферу. Потому что весь мир обращает на нее внимание и прилагает усилия для ее развития. Мы можем остаться позади. В настоящее время у нашей страны есть возможности, и наша молодежь очень талантлива. Если мы не воспользуемся ими вовремя, энергия молодых людей будет потрачена зря», - поделился своим мнением Алтынбек Шарипбаев в интервью аналитическому обозревателю МИА «Казинформ».

Он отметил, что пока в Казахстане нет отечественного продукта, служащего человечеству в сфере ИИ. Есть технологии мирового уровня и научные достижения.

«Например, мы создали математические модели грамматики казахского языка, а именно морфологические и синтаксические правила. Такой технологии нет ни в одном из тюркских языков. Мы довели казахский язык до уровня, когда его может понять компьютер», — рассказал спикер.

Однако для того, чтобы пойти дальше, необходимо дать базовое образование химикам и физикам, собрать их всех в один институт, создать условия для ее развития как науки и внедрения в повседневную жизнь людей. При этом, по мнению профессора, чтобы это было эффективно, и мы не отстали, ученым нужно платить регулярно. Так, по его словам, создавались все серьезные научные проекты. Финансирование должно быть не конкурсное, регулярное.

Алтынбек Шарипбаев подчеркивает, что бояться того, что искусственный разум заменит все и люди останутся без работы, не стоит. Однако, все же люди всегда должны быть впереди технологий. По его словам, у нас есть возможности и потенциал для развития ИИ и науки. У нас достаточно образованных и квалифицированных специалистов. Есть и результаты научных исследований.

Такого же мнения придерживается и специалист по управлению данными, который работал над многими проектами ИИ в Казахсстане, в том числе и над системой видеонаблюдения «Сергек», Кайрат Айтпаев. Он также считает, что на территории Казахстана искусственный интеллект пока развивается слабо. При этом, сфер, где он уже представлен и где его можно развивать, достаточно в нашей стране.

Фото: Gerd Altmann с сайта Pixabay

«Одним из ярких примеров является копирайтинг, в котором мы уже знаем о выдающихся возможностях ChatGPT – инновационной системы, способной справиться с разнообразными текстовыми задачами. Теперь создание постов, кодов, вакансий и маркетинговых планов становится простой задачей при использовании ChatGPT и его аналогов. Также, ИИ успешно применяется в области обработки изображений, где нейросети, наподобие midjourney, открывают возможности для выполнения практически любых операций с графикой. В разнообразных сферах можно найти множество других примеров применения искусственного интеллекта, таких как разработка веб-сайтов, видеомонтаж, маркетинг и многие другие», — привел примеры Кайрат Айтпаев в интервью аналитическому обозревателю МИА «Казинформ».

При этом, по его словам, угроза замены рабочих мест существует только в тех сферах, где нет сильной потребности в творческом подходе, поскольку искусственный интеллект становится все более компетентным в выполнении рутинных задач. Однако, как он отметил, нужно помнить, что прогресс никогда не стоит на месте, и автоматизация всегда вытесняла ручной труд, что заставляло людей адаптироваться к новым условиям.

«Важно помнить, что прогресс и развитие также создают новые возможности и спрос на новые профессии, которых ранее не существовало. Вместо беспокойства о том, что искусственный интеллект отнимет у нас рабочие места, стоит сконцентрироваться на развитии новых навыков и специализаций, чтобы успешно адаптироваться к изменяющимся требованиям рынка труда. Креативность, способность к инновациям и социальные навыки, которые являются человеческими прерогативами, будут оставаться востребованными и незаменяемыми, даже при продвинутом искусственном интеллекте», — высказал свое мнение Кайрат Айтпаев.

А, основным навыком, который будет необходим нашим детям, по его мнению, будет умение задавать правильные вопросы и запросы, чтобы с легкостью получать необходимую информацию и достигать нужных результатов.

Экономические показатели ИИ говорят сами за себя и не оставляют сомнений, что он будет распространяться. В некоторых случаях его применение, действительно оправдано, как, например, в случае с роботами, которые следят за выпасом скота, или в области медицинской диагностики, где прибор ставит самый точный диагноз на основе анализа знаний сильнейших врачей, сохраненных в системе. В других случаях, где вопрос может оказаться чувствительным с точки зрения этики и безопасности использования, следует отнестись к внедрению очень осторожно, предварительно позаботившись об устранении рисков. Главное не допустить того, чтобы жизнь человека зависела от искусственного интеллекта. Для этого нужно, чтобы человек всегда мог контролировать ситуацию и был на шаг впереди.