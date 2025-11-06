Как искусственный интеллект может вернуть доверие к традиционным медиа
Журналистика меняется с технологиями, но, как отметил корреспондент Euronews Денис Локтьер на Astana Media Week 2025, «человеческий контроль и человеческое отношение» по-прежнему остаются незаменимыми, передает агентство Kazinform.
25 лет назад в редакциях работали машинистки, которые вручную перепечатывали тексты журналистов. Сегодня их функции выполняют нейросети и программы автоматической транскрипции.
— Когда-то машинистки были незаменимы — многие журналисты просто не умели быстро печатать на компьютере. Конечно, теперь все изменилось. Но тогда они играли важную роль: расшифровывали интервью, особенно длинные беседы, записанные во время съемок, — вспомнил Локтьер.
По словам журналиста, технологии сегодня значительно ускоряют работу редакций — от расшифровки до написания материалов, но одновременно несут и новые риски. Ссылаясь на исследования, он отметил, что такие системы, как ChatGPT, могут допускать ошибки до 20% случаев.
— Представьте, если бы 20% всех авиарейсов заканчивались катастрофой — мы бы никогда не доверили авиакомпаниям свои жизни. Технологии действительно ускоряют процессы, но даже при этом человеческое участие, проверка фактов и редактирование остаются жизненно необходимыми, — подчеркнул он.
Локтьер обратил внимание, что главная проблема нейросетей заключается не только в самих ошибках, но и в уверенности, с которой они подают вымышленные факты — что представляет серьезную угрозу достоверности, если материалы не проходят тщательную проверку.
— Журналистика — это не только слова и факты. Это люди — наши лица, наши эмоции, наше присутствие. Именно нас хочет видеть аудитория, а не безличные виртуальные системы, — сказал он.
Журналист провел историческую параллель, напомнив о первых страхах, связанных с появлением Photoshop.
— Когда появился Photoshop, многие опасались, что он подорвет доверие к печатным СМИ. Но этого не случилось. Мы знаем: если видим фотографию в The New York Times, ее сделал настоящий журналист, — отметил Локтьер.
По его мнению, рост генеративных технологий не обязательно должен разрушать общественное доверие. Напротив, он может укрепить его — если традиционные медиа сохранят профессиональную дисциплину и будут продолжать публиковать только проверенный контент.
Оригинал текста на английском языке можно прочитать здесь.
Ранее мы писали, что согласно исследованию, проведенному Европейским вещательным союзом, ChatGPT, Claude, Gemini и другие чат-боты выдумывают до 40 процентов своих ответов и представляют их как факты.