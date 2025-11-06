Как искусственный интеллект может вернуть доверие к традиционным медиа

25 лет назад в редакциях работали машинистки, которые вручную перепечатывали тексты журналистов. Сегодня их функции выполняют нейросети и программы автоматической транскрипции.

— Когда-то машинистки были незаменимы — многие журналисты просто не умели быстро печатать на компьютере. Конечно, теперь все изменилось. Но тогда они играли важную роль: расшифровывали интервью, особенно длинные беседы, записанные во время съемок, — вспомнил Локтьер.

По словам журналиста, технологии сегодня значительно ускоряют работу редакций — от расшифровки до написания материалов, но одновременно несут и новые риски. Ссылаясь на исследования, он отметил, что такие системы, как ChatGPT, могут допускать ошибки до 20% случаев.

— Представьте, если бы 20% всех авиарейсов заканчивались катастрофой — мы бы никогда не доверили авиакомпаниям свои жизни. Технологии действительно ускоряют процессы, но даже при этом человеческое участие, проверка фактов и редактирование остаются жизненно необходимыми, — подчеркнул он.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Локтьер обратил внимание, что главная проблема нейросетей заключается не только в самих ошибках, но и в уверенности, с которой они подают вымышленные факты — что представляет серьезную угрозу достоверности, если материалы не проходят тщательную проверку.

— Журналистика — это не только слова и факты. Это люди — наши лица, наши эмоции, наше присутствие. Именно нас хочет видеть аудитория, а не безличные виртуальные системы, — сказал он.

Журналист провел историческую параллель, напомнив о первых страхах, связанных с появлением Photoshop.

— Когда появился Photoshop, многие опасались, что он подорвет доверие к печатным СМИ. Но этого не случилось. Мы знаем: если видим фотографию в The New York Times, ее сделал настоящий журналист, — отметил Локтьер.

По его мнению, рост генеративных технологий не обязательно должен разрушать общественное доверие. Напротив, он может укрепить его — если традиционные медиа сохранят профессиональную дисциплину и будут продолжать публиковать только проверенный контент.

Оригинал текста на английском языке можно прочитать здесь.

