ИИ хотя бы частично выдумывает каждый третий свой ответ — исследование

Особенно часто это происходит в новостной повестке, когда дело касается региональных событий или при попытке бота связать несколько фрагментов информации, пишет Tagesschau.

В пример приводятся ложные заявления различных чат-ботов: так, ChatGPT может утверждать, что папа римский Франциск жив, чат-бот Microsoft Copilot не знает о членстве Швеции в НАТО, а Google Gemini считает возможным переизбрание Дональда Трампа, хотя это противоречит текущим американским законам.

Пользователи чат-ботов все чаще опираются их на ответы, не проверяя информацию, отмечают исследователи. Это может привести, к примеру, к влиянию ложных утверждений на решение избирателей при голосовании. EBU призывает при просмотре новостей полагаться на зарекомендовавшие себя сайты, а не ответы ИИ.