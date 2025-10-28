РУ
телерадиокомплекс президента РК
    21:00, 27 Октябрь 2025 | GMT +5

    ИИ хотя бы частично выдумывает каждый третий свой ответ — исследование

    Как следует из результатов исследования, проведенного Европейским вещательным союзом (EBU), ChatGPT, Claude, Gemini и другие чат-боты выдумывают до 40 процентов своих ответов и представляют их как факты, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

    ИИ, искусственный интеллект
    Фото: Freepik

    Особенно часто это происходит в новостной повестке, когда дело касается региональных событий или при попытке бота связать несколько фрагментов информации, пишет Tagesschau.

    В пример приводятся ложные заявления различных чат-ботов: так, ChatGPT может утверждать, что папа римский Франциск жив, чат-бот Microsoft Copilot не знает о членстве Швеции в НАТО, а Google Gemini считает возможным переизбрание Дональда Трампа, хотя это противоречит текущим американским законам.

    Пользователи чат-ботов все чаще опираются их на ответы, не проверяя информацию, отмечают исследователи. Это может привести, к примеру, к влиянию ложных утверждений на решение избирателей при голосовании. EBU призывает при просмотре новостей полагаться на зарекомендовавшие себя сайты, а не ответы ИИ.

