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    Как ИИ помогает казахстанским учителям: Президенту представили новые разработки

    Президент ознакомился с современными подходами к развитию системы образования, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Как ИИ помогает казахстанским учителям: Президенту представили новые разработки
    Фото: Акорда

    В рамках Республиканской августовской конференции работников образования Глава государства Касым-Жомарт Токаев осмотрел выставочную зону «Білім болашағы», посвященную современным подходам к развитию системы образования Казахстана.

    Как ИИ помогает казахстанским учителям: Президенту представили новые разработки
    Фото: Акорда
    Как ИИ помогает казахстанским учителям: Президенту представили новые разработки
    Фото: Акорда

    Президент был ознакомлен с работой «Талдау орталығы» и аналитическими инструментами с применением искусственного интеллекта. В частности, Касым-Жомарту Токаеву представили AI-ассистента педагога WONK, который помогает учителю при подготовке к уроку.

    Как ИИ помогает казахстанским учителям: Президенту представили новые разработки
    Фото: Акорда
    Как ИИ помогает казахстанским учителям: Президенту представили новые разработки
    Фото: Акорда

    Затем Главе государства продемонстрировали фрагмент урока математики в 3-м классе с использованием цифровых решений Qalam AI, Beyim AI, TopIQ и E-OQULYQ.

    Как ИИ помогает казахстанским учителям: Президенту представили новые разработки
    Фото: Акорда

    Кроме того, Президент ознакомился с современными детскими изданиями, в том числе переводами мировой литературы на казахский язык, а также достижениями отечественных школьников в области науки, инженерии, робототехники и инноваций.

    Как ИИ помогает казахстанским учителям: Президенту представили новые разработки
    Фото: Акорда

    Ранее пресс-служба Акорды опубликовала полный текст выступления Главы государства Касым-Жомарта Токаева на пленарном заседании Августовской конференции.

    Касым-Жомарт Токаев Технологии Акорда Президент Казахстана Образование Искусственный интеллект Учителя ИИ школа
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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