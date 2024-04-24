400 млн тенге на субсидирование аграриев выделили в Акмолинской области

Не секрет, что в прошлом году многие акмолинские аграрии жаловались на задержку выплат субсидий. Как уверил на прошедшем брифинге руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений Акмолинской области Кенеш Алимжанов, все долги прошлого года по субсидиям уже выплачены, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как отметил выступающий, важным вопросом для аграриев региона является финансирование посевных работ. Для кредитования весенне-полевых работ осуществляется реализация программы форвардного закупа через АО «НК «Продкорпорация», по которой на Акмолинскую область предусмотрено 9 млрд тенге.

— В регионе уже принята 81 заявка от сельхозтоваропроизводителей на сумму 11,7 млрд тенге. В рамках программы «Кен-дала» общий пул заявок составил 363 заявки на сумму 34,9 млрд тенге, из них выдано 28,1 млрд тенге, — поделился К. Алимжанов.

Также в текущем году выделены бюджетные средства в сумме 400 млн тенге на субсидирование аграриев при сдаче на переработку семян масличных культур.

— Все долги прошлого года по субсидиям мы проплатили! Было такое поручение — в оперативном порядке все деньги аккумулировать и все проплатить в связи с тем, что начинаются весенне-полевые работы. Денежные средства нужны и для погашения долгов, и для того, чтобы приобрести необходимые материалы для весенних полевых работ, — отметил спикер.

В текущем году область уже заявила в Министерство сельского хозяйства о необходимости выделения 73 млрд тенге. В регионе увеличиваются объемы по внесению минеральных удобрений, качество семенного материала и так далее. Как только эти 73 млрд тенге поступят в область, начнутся выплаты сельхозтоваропроизводителям.