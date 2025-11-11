РУ
    17:17, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Как идет строительство и реконструкция соцобъектов Алматы

    Замакима Алматы Бейбут Шаханов в рамках рабочего объезда проверил ход строительства и реконструкции социальных объектов, передает агентство Kazinform со ссылкой на городской акимат.

    Фото: акимат Алматы

    Заместитель акима проинспектировал работы по реконструкции здания Государственного академического русского театра для детей и юношества имени Н. Сац.

    Проектом предусмотрены усиление несущих конструкций, замена протекающей кровли и фасадных плит, замена всех инженерных коммуникаций. На 100% планируется обновить театральное оборудование, сцену и освещение, сохранить классический размер зрительного зала с хорошей обзорностью и акустикой.

    Также предусмотрено новое трехэтажное здание площадью 10 тыс. кв. м. В нем расположится камерный зал на более 200 мест со сценой, гримерные комнаты, помещения для мастерских, склады для хранения декораций.

    На сегодня в основном здании ведутся работы по инженерным сетям и черновая отделка, на 70% возведен каркас пристройки.

    Фото: акимат Алматы

    — Реконструкция театра — это знаковый для города проект и при его реализации особое внимание уделяется сохранению уникального архитектурного облика здания. Важно обеспечить строгое соблюдение сроков и высокое качество выполняемых работ, чтобы в июле следующего года жители и гости города могли увидеть современный и комфортный театр, соответствующий самым высоким стандартам, — отметил Бейбут Шаханов.

    Далее он посетил строительную площадку в Медеуском районе, где возводится трехэтажное здание подстанции скорой медицинской помощи, рассчитанной на обслуживание 50–60 тысяч вызовов в год.

    Подстанция будет обеспечивать круглосуточную работу 15 выездных бригад скорой помощи, включающих врача, фельдшера и водителя. Здание не предназначено для приема пациентов, а служит для размещения персонала и автопарка скорой помощи. Работы планируется завершить до конца текущего года.

    Фото: акимат Алматы

    ​Кроме того, заместитель акима Алматы ознакомился с ходом строительства мемориального комплекса «Райымбек батыр». Комплекс будет включать музей, помещения для паломников и административное здание.

    В настоящее время на объекте завершаются работы по монтажу железобетонного каркаса, возведению стен и устройству внутренних инженерных коммуникаций. Комплекс состоит из трех блоков различной этажности и функционального назначения. Все здания выполнены в едином архитектурном стиле с применением современных материалов.

    ​По итогам объезда службам авторского и технического надзора поручено усилить контроль за выполнением строительных работ, качеством используемых материалов и соблюдением проектных решений. Особое внимание должно быть уделено вопросам безопасности на строительных площадках и соблюдению всех нормативных требований.

