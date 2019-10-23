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Как идет строительство административно-делового центра Туркестана

23 Октября 2019 15:41
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Как идет строительство административно-делового центра Туркестана

НУР-СУЛТАН – ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – На сегодняшний день в административно-деловом центре города Туркестана с участием регионов, национальных компаний, а также бизнеса ведется строительство 16 объектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Строительство города Туркестана для нас является приоритетной задачей. Строительные работы в городе ведутся по четырем направлениям. К примеру, строительная площадь административно-делового центра составляет 1000 га. Можно сказать, что строится новый город. В административно-деловом центре активно ведется строительство 16 объектов», - сказал аким Туркестанской области на пресс-конференции в СЦК.

«В частности, возводится здание областного акимата, которое строится в рамках бюджета Туркестанской области. Также в административно-деловом центре возводятся здания управлений, департаментов, Конгресс-центр, медиацентр, площадь Нур-Султан, Дворец школьников, стадион, музыкальная школа, цифровой офис, спортивный комплекс с бассейном, Смарт сити, спортивная школа олимпийского резерва, городской парк, колледж туризма и центра обслуживания населения», - сообщил Умирзак Шукеев.

По словам акима, до конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию 6 объектов в административно-деловом центре.

Вместе с тем, в духовном-культурном центре города ведется строительство музыкального фонтана, восточной бани, дворца бракосочетания, центра «Ұлы дала елі», драматического театра, визит-центра, музея им. Х.А. Яссауи, научной-универсальной библиотеки, центра ремесленников «Великий Шелковый путь» и амфитеатра.

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Ключевые слова: Туркестанская область, Строительство,
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Акбота Кузекбай

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