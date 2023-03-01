Как готовятся к посевной в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году общая посевная площадь составит 4,5 млн га. Из них 2,5 млн га займет пшеница, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании акимата обсуждали подготовку к весенне-полевым работам.

Руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений Мейрам Мендыбаев сообщил, что зерновые и зернобобовые посеют на 3,2 млн га, масличные - на 964 тысячах га, кормовые – на 353 тысячах га, картофель и овощи - на 34,1 тысячи га и 6,2 тысячи га, соответственно.

Семян заготовили 488,5 тысяч тонн. Сортообновление в этом году составит 9,5%. Аттестованные субъекты семеноводства области произвели 97,7 тысячи тонн семян, из других регионов страны, России и Европы аграрии завезли более 13 тысяч тонн.

В этом году в регионе планируют внести около 200 тысяч тонн минеральных удобрений на площади 3 млн га. Обработку от сорняков проведут на площади 1,5 млн га, против вредителей и болезней - на 894,3 тысячи га.

«Для обеспечения сочных кормов аграрии наращивают темпы по увеличению орошаемых земель. При поливе кормовых культур аграрии получают высокий урожай. В этом году площадь орошения увеличится в два раза и составит более 5,1 тысячи га. Планируется реализовать шесть проектов по орошению на общей площади 1 326 га», - проинформировал М.Мендыбаев.

На поля весной выйдут более 13 тысяч тракторов различных модификаций, около 15 тысяч зерновых сеялок, свыше 1,4 тысячи современных высокопроизводительных посевных комплексов. Готовность техники составляет 95 %.

«В этом году, по предварительным данным агроформирований области, планируется приобретение 2370 единиц новой техники и оборудований на общую сумму 69,5 млрд тенге. Для проведения весенне-полевых работ государством выделено необходимое количество удешевленного льготного дизельного топлива – 73,6 тысячи тонн», - сказал М.Мендыбаев.