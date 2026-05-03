Лауреатку Нобелевской премии мира Мохаммади перевели из тюрьмы в больницу

Иранские власти перевели правозащитницу Наргиз Мохаммади из тюрьмы в медицинское учреждение на фоне стремительного ухудшения ее состояния. По данным фонда, носящего ее имя, она находится в «чрезвычайной опасности».

Сообщается, что в тюрьме в городе Зенджан Мохаммади дважды теряла сознание, а в конце марта перенесла инфаркт.

В последнее время она жалуется на постоянные боли в груди и высокое давление, а также значительно потеряла в весе — около 20 килограммов за короткий срок. Во время одного из медицинских осмотров медперсоналу пришлось помогать ей передвигаться.

Как отмечается, перевод в больницу произошел лишь спустя 140 дней «систематического медицинского пренебрежения» после ее ареста 12 декабря.

Наргиз Мохаммади на протяжении более 25 лет подвергается преследованию со стороны властей Ирана за свою правозащитную деятельность. Ранее еа неоднократно приговаривали к тюремным срокам, а в начале года суд назначил ей еща семь лет заключения. По информации правозащитников, во время арестов и в заключении она подвергалась жестокому обращению.

Напомним, Наргиз Мохаммади была удостоена Нобелевской премии мира в 2023 году за борьбу против обязательного ношения хиджаба и смертной казни. Премию от ее имени получили ее двое детей. На момент объявления она уже находилась в тюрьме, отбывая приговор в 31 год заключения и 154 удара плетью.