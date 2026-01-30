Как фотокорреспондент Kazinform вывел кокпар на мировой уровень

Итоговая церемония награждения, организованная республиканской федерацией кокпара, подвела черту под насыщенным спортивным годом. В Астане чествовали тех, кто ежедневно работает на развитие национального спорта: спортсменов и судей, тренеров, предпринимателей, поддерживающих команды в регионах, аксакалов, стоявших у истоков возрождения кокпара с начала 2000-х годов.

Отдельное внимание уделили и представителям медиасообщества — тем, кто формирует интерес к традиционным видам спорта в информационном пространстве.

На этом фоне особое внимание привлекла номинация «Көкпар жаршысы», которую получил фотокорреспондент Международного информационного агентства «Казинформ» Максат Шагырбай.

Эта награда стала признанием не только его работы за прошедший год, но и многолетнего, выстроенного подхода к визуальному рассказу о национальных видах спорта. Его фотографии с точным акцентом на напряжение, характер и драматургию соревнований превратились в полноценный язык фотоискусства, понятный международной аудитории.

Выбор жюри был неслучайным. В 2025 году одна из работ Максата Шагырбая заняла второе место на международном фотоконкурсе, обойдя более 447 тысяч снимков со всего мира. Эксперты федерации отмечают, что этот результат наглядно показал, что кокпар может быть интересен при условии профессионального и честного визуального рассказа.

Сам фотограф признается, что впереди у него еще более масштабные задачи и новые точки роста.

— В этом году запланировано проведение трех крупных кубков, один из которых пройдет в Туркестане. Параллельно начинается подготовка к Всемирным играм кочевников, которые состоятся в Кыргызстане в сентябре 2026 года. Для меня важно не просто фиксировать соревнования, а через фотографию передавать характер, энергию и внутренний дух национального спорта, — отметил Максат Шагырбай.

Ранее Максат Шагырбай громко заявил о себе на международной арене. Фотокорреспондент Kazinform блестяще выступил на престижном конкурсе PhotOlympic-2025, завоевав две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали, а также специальный приз жюри, обойдя участников из 96 стран мира.