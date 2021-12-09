Как формировался архитектурный облик Алматы за годы независимости Казахстана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Как происходило становление и развитие современной архитектуры Алматы после обретения республикой суверенитета, в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал заслуженный архитектор Казахстана, академик Международной академии архитектуры, первый вице-президент и главный архитектор Проектной академии «KAZGOR» Тохтар Ералиев.

Прежде чем говорить о современной архитектуре Алматы за годы независимости, Тохтар Ералиевич сделал короткий экскурс в историю XX века.

«К 1991 году Алматы был состоявшимся главным городом республики с утвержденным генеральным планом развития, построенными архитектурными ансамблями, знаковыми зданиями, парками, основными магистралями и развитой инфраструктурой. До середины 60-х годов генеральным проектировщиком города выступал Казгорстойпроект ( ныне КАZGOR), в течение 35 лет. Все здания советской классики, включая Оперный театр, Дом правительства на старой площади, здание Союза писателей, высшие учебные заведения,школы, жилые дома и много других сооружений - плод творческого труда архитекторов этой проектной фирмы, основанной в 1930 году», - рассказывает архитектор.

По его словам, в Алматы масштабное строительство началось с 1960 года. На новых западных территориях микрорайонов строились полный комплексы социальных объектов - детских садов, школ, торговых центров и культурно-спортивных зданий.

«Естественно, происходила параллельно реконструкция центральной части города. По генеральному плану, по направлению с севера на юг была заложена эспланада центра, ограниченная с востока проспектом Назарбаева, с запада - улицей Желтоксан. К 1990 году на эспланаде были построены Театр юного зрителя, Дом правительства (ныне КБТУ) со скверами, Институт Жургенова, Главпочта, Русский драматический театр, Национальная библиотека, Ансамбль Новой площади. С 1970 года началась реконструкция проспекта Достык.

В результате Алматы стал обладателем прекрасного градостроительного образования на пересечении проспектов Абая и Достык. В этом архитектурном ансамбле гармонично играют знаковые здания города - Дворец республики, гостиница «Казахстан», кинотеатр «Арман» и комплекс Бизнес-центра, организуя комфортные пространства для горожан и гостей. Также необходимо отметить мемориальный комплекс панфиловцам с Домом офицеров, дающий начало проспекту Достык. В это же время по проспекту Абая завершились строительство,в районе Центрального стадиона, здания Цирка и Казахского драматического театра», - пояснил Тохтар Ералиев.

Он отметил, что к 1991 году в Алматы были сформированы основные градостроительные архитектурные ансамбли.

«С обретением независимости, благодаря мудрой, энергичной, многовекторной политике Первого Президента Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева, республика ускоренно начала интегрироваться в мировое сообщество, создавая благоприятный инвестиционный климат в стране. Для привычного, комфортного пребывания для иностранных бизнесменов до 2000 года строятся две пятизвездочные гостиницы - «Рахат палас» и «Анкара». Они дали старт развитию сервисной инфраструктуры международного уровня - возводятся торгово-развлекателные центры с известными брендами товаров и услуг, открываются малый и средний бизнес . Надо отдать должное опыту и таланту наших бизнесменов и строителей. Они профессионально, в хорошем темпе адаптировались к новой экономике и поставленным целям. Был объявлен «Базисом А» конкурс на проект полифункционального комплекса «Нурлы Тау», в котором победила Проектная академия «КAZGOR». В настоящее время сдано в эксплуатацию более 70 процентов комплекса. «Нурлы Тау», общей площадью 300 тысяч квадратных метров офисных, жилых, сервисных, торговых помещений, с двухуровневым паркингом, в новом веке выступает главным архитектурным ансамблем, завершающим историческую эспланаду генерального плана мегаполиса. Ансамбль в настоящее время, совместно с комплексом « Есентай» и финансовым центром, представляется «визитной карточкой» на главной въездной магистрали города - Аль-Фараби», - рассказвает собеседник.

По словам архитектора, за 30 лет независимости градостроительное развитие Алматы получило полицентричое направление.

«Это произошло благодаря следующим факторам. Население города сегодня выросло до 2 миллионов жителей. По мировому опыту мегаполисов, необходимо разгружать исторический центр от мест приложения труда. Кроме этого, в новых районах города должны создаваться культурно-развлекательные, спортивные и социальные объекты.

В настоящее время акимат Алматы прилагает все усилия для осуществления этой многотрудной задачи. Благо, помогла «Азиада-2017», были построены современные, мирового уровня спортивные сооружения на восточных и западных окраинах города, вокруг которых формируются новые жилые районы. В пределах существующих границ Алматы еще много резервов для ее реконструкции. Главное, город обеспечен талантливыми архитекторами, конструкторами, инженерами и опытными строителями мирового уровня, способными выполнить любые масштабные проекты», - подытожил Тохтар Ералиев.







