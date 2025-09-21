Как часто находят угнанные авто в Казахстане, и что нужно знать покупателям

Сколько угонов фиксируют в стране

Под угоном автомобиля, как правило, подразумевают два вида преступлений:

угон без цели хищения (например, «покататься» или использовать как транспорт при совершении другого преступления);

кража автомобиля (тайное хищение в корыстных целях).

Согласно отчету Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, в декабре 2024 года в производстве находилось 181 уголовное дело о краже автомобилей (из них 143 зарегистрированы в ЕРДР). В августе 2025-го — 57 дел, из которых 40 зарегистрированы.

При этом общее количество угонов заметно сокращается. Для сравнения: в 2023 году в производстве находились 293 дела, зарегистрировано в ЕРДР — 247 случаев.

Сколько машин удается вернуть

По данным МВД, эффективность раскрываемости в этой сфере достаточно высока: более 95% угнанных автомобилей в 2024–2025 годах были найдены и возвращены владельцам.

Как не купить угнанное авто

Чтобы не стать жертвой мошенников, важно проявлять осторожность при покупке подержанного автомобиля.

В МВД рекомендуют: проверять подлинность документов на машину; проводить осмотр в специализированном СТО, где сверят номерные агрегаты; переоформлять транспортное средство исключительно через спецЦОН — там проверят задолженности, залоги и факт нахождения автомобиля в розыске; избегать покупки по доверенности, предпочитая полное переоформление.

Кроме того, в информационной системе МВД предусмотрена автоматическая проверка на угон, что исключает регистрацию автомобиля, находящегося в розыске.

Автоэксперт Виктор Марсаков отмечает, что безопаснее всего покупать подержанные машины у специализированных компаний.

Фото: из личного архива Виктора Марсакова

— На рынке есть несколько таких компаний. Да, цена у таких продавцов выше, но покупатель получает гарантии: автомобиль не в угоне, имеет прозрачную историю и находится в технически исправном состоянии. Постарайтесь избегать сделок «с рук», — отметил он.

Проверить машину можно и самостоятельно — по ВИН-коду. Сегодня в Казахстане существует множество сервисов и приложений, которые позволяют узнать историю автомобиля: количество владельцев, даты постановки на учёт, страну ввоза и другие данные.

Базовую информацию можно получить бесплатно, а полный отчёт обойдётся в небольшую сумму.

Почему угнанные авто иногда попадают на учет

По словам эксперта, в редких случаях угнанные автомобили всё же попадают на учет — через коррупционные схемы или махинации. Обычно такие машины реализуются частными лицами. Однако, по его словам, массовых подобных случаев в Казахстане не было.

Также проблемой остается отмена сверки номеров двигателей, которая действует в Казахстане более 6 лет. С одной стороны, это упрощает ремонт — двигатель можно заменить без дополнительных бумаг. С другой — создает лазейку: двигатель с угнанного автомобиля может оказаться в машине с «чистым» ВИН-кодом.

Что делать, если угнали автомобиль

Согласно информации на портале gov.kz, при пропаже автомобиля нужно действовать незамедлительно: позвонить по номеру 102 — полиция запускает план «Перехват», когда в первые часы шанс найти машину максимально высок.

Подать заявление об угоне — в дежурной части или онлайн. Важно подтвердить право собственности и подробно описать признаки автомобиля: номера, приметы, пробег, метки, особенности салона и личные вещи внутри. Дальше дело за оперативниками: они проверяют мастерские, стоянки, опрашивают свидетелей и сверяют данные с базой ранее судимых.

Фото: Freepik

Сегодня в Казахстане большинство угнанных автомобилей удается вернуть владельцам. Но риск нарваться на «проблемную» машину при покупке все еще существует.

Чтобы его минимизировать, достаточно соблюдать простые правила: проверять документы, использовать официальные сервисы и доверять только прозрачным сделкам.

Ранее сотрудники полиции задержали подозреваемых в хищении автомобиля марки Toyota Land Cruiser 300, принадлежащего жителю города Костанай.

Также в Караганде полицейские быстро задержали угонщика автомобиля.

Что делать, если работник СТО катается на вашей машине, читайте по ссылке.