Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Как будут трудоустраивать безработных алматинцев

Автор:  
Еламан Турысбеков
26 Февраля 2021, 19:34
Как будут трудоустраивать безработных алматинцев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассмотрел вопросы создания рабочих мест, сохранения занятости, своевременности выплат зарплат и обязательных пенсионных и социальных взносов работодателями, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

По данным, озвученным на совещании, в 2020 году по всем госпрограммам, а также в сфере МСБ, было создано 76,3 тысяч рабочих мест.

В текущем году в рамках программы «Енбек» по направлению «ТиПО» планируется обучить 2,5 тысяч человек в возрасте 15-24 лет из числа молодежи, не поступившей в вузы, и подростков из неблагополучных семей.

По направлению «Краткосрочное обучение» на курсах по востребованным специальностям, таким как швейное и кондитерское дело, бухгалтерия, обучатся 1 тыс. человек. Обучающиеся по данным направлениям получают стипендии, им оказывается содействие в трудоустройстве.

Еще одно направление программы «Енбек» - микрокредитование и гранты. Планируется, что микрокредиты получат 115 человек, на общую сумму 1,6 млрд тенге. Гранты в размере 200 МРП смогут получить 1 тыс. человек на общую сумму 583,4 млн тенге. Порядка 1 тыс. безработных будут трудоустроены на социальные рабочие места, еще 6 тысяч – на общественные. Молодежной практикой будут охвачены 800 человек в возрасте до 29 лет. Благодаря дополнительным средствам, выделенным по поручению акима мегаполиса, ежемесячная оплата труда молодежи выросла до 100 тысяч тенге.

На состояние рынка труда в мегаполисе значительное влияние оказали ограничительные меры в период режима ЧС и карантина. Ряд предприятий сферы торговли и услуг не восстановили допандемийный потенциал. В этой связи аким Алматы поручил своим заместителям, акимам районов и руководителям заинтересованных управлений принять все меры для того, чтобы оказать необходимую помощь предприятиям, оказавшимся в сложном положении.

Среди мер поддержки по обеспечению занятости в городе рассматривается пилотный проект по предоставлению бесплатных производственных площадей в промышленных парках. Желающие заняться своим делом смогут, получив льготное кредитование по программам развития МСБ, открыть свое дело и обеспечить себя и своих близких работой.

С целью усиления профориентационной работы и повышения уровня трудоустройства выпускников вузов и колледжей планируется запуск учебных центров на базе промышленных предприятий. Кроме того, будет создана единая база данных по мониторингу выпускников, продолжится обучение курсам по основам предпринимательства в высших и среднеспециальных учебных заведениях, где также будут открыты бизнес-инкубаторы.

На совещании также рассмотрены меры по снижению задолженности предприятий по заработной плате и недопущению просрочек по обязательным платежам – пенсионных выплат и социального страхования.


Бизнес   Алматы   Акимат   Занятость   Общество   Енбек жолы  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной