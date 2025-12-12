Как будут решать проблему с пробками в Астане

Аким отметил, что в последние дни из-за снегопада и проведения спортивных и других мероприятий, в городе осложнилась ситуация на дорогах.

— Сейчас проблема номер один — трафик. Мы запускаем ЛРТ буквально в ближайшие месяцы. Построено много новых дорог. В следующем году планируем значительно продвинуть пр. Тауелсиздик — она разгрузит Мангилик Ел, Туран и Кабанбай батыра. Основные пробки наблюдаются в районах «Есиль» и «Нура» в направлении мостов. Проектируются два новых моста, — сообщил Касымбек.

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

Он также отметил, что смещение графика работы также дало эффект.

— То, что мы перешли на работу — акимат в 7:30, госорганы в 8:00 — свой эффект дало. Я вам на встрече расскажу, на сколько процентов в 8, 9, 10 утра разгрузились улицы и какие. Правда, сейчас это все начинается с 6:30–7:00 утра. В любом случае, для горожан скорость движения автобусов с учетом светофоров и остановок в среднем составляет 23-25 км/ч. Сейчас мы видим увеличение скорости на 2-3 км/ч по сравнению с октябрем-ноябрем, — сказал Женис Касымбек.

Напомним, более 36 тысяч астанчан перешли на новый график работы.

Ранее мы также писали о том, что в Астане были зафиксированы 10-балльные пробки.