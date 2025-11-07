Как будут рассчитывать минимальные цены с 2026 года в Казахстане

Список товаров разделен на две группы: производимые и не производимые в Казахстане.

К товарам, производимым в РК, относятся, в частности:

этиловый спирт, коньяк и водка; яйца куриные; пшеничная мука и пшеница; подсолнечное масло; дрожжи; творог и плавленые сыры; овощи (картофель, капуста, морковь), яблоки; макаронные изделия; мясные и колбасные изделия; минеральные удобрения; антифриз; минеральная вата и другие позиции.

К товарам, не производимым в РК, отнесены, в том числе:

бананы, апельсины, мандарины, хурма, шампиньоны, черника, некоторые виды органических растворителей и огнеупорные керамические материалы.

Как будет рассчитываться минимальный уровень цен

Орган государственных доходов ежегодно до 28 февраля, 31 мая, 31 августа и до 30 ноября запрашивает у уполномоченного органа в области государственной статистики средние цены предприятий-производителей на товары за 3 месяца, предшествующих месяцу предоставления информации в отношении каждого товара.

Средние цены предприятий-производителей предоставляются в тенге за единицу измерения товара.

Орган государственных доходов ежегодно не позднее 15 марта, 15 июня, 15 сентября и 15 декабря рассчитывает и опубликовывает МУЦ на каждый вид товара на своем официальном интернет-ресурсе kgd.gov.kz.

Минимальный уровень цен на товары, производимые в Казахстане, рассчитывается путем нахождения среднего арифметического между средней ценой предприятий-производителей и средней стоимостью ввезенных товаров.

Также правилами определено, что МУЦ по товарам, производство которых отсутствует в РК, определяется как среднее арифметическое между средним значением ценовой информации, используемой при контроле таможенной стоимости товаров, и средней стоимостью товаров, ввезенных в РК за предшествующие три месяца.

Данное значение используется исключительно для расчета суммы НДС при импорте товаров.

МУЦ определяется ежегодно в период с 1 января по 31 марта, с 1 апреля по 30 июня, с 1 июля по 30 сентября и с 1 октября по 31 декабря.

Приказ вступает в силу с 1 января 2026 года.

