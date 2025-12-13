12:19, 13 Декабрь 2025 | GMT +5
Как будут работать ЦОНы на День Независимости
В связи с празднованием Дня Независимости Казахстан во вторник, 16 декабря, все центры обслуживания населения и специализированные ЦОНы не будут работать, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство для граждан.
— Госкорпорация сообщает, что в связи с празднованием Дня Независимости Центры обслуживания населения, включая специализированные, не будут работать во вторник, 16 декабря 2025 года, — говорится в сообщении.
С 17 декабря все ЦОНы и спецЦОНы возобновляют работу в штатном режиме.
Актуальный список дежурных ЦОНов и спецЦОНов можно найти на официальной странице Государственной корпорации в Instagram, а также узнать по номеру 1414.
Напомним, с 1 декабря изменились адреса дежурных центров в городах Астана и Алматы.