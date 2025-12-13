РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:19, 13 Декабрь 2025 | GMT +5

    Как будут работать ЦОНы на День Независимости

    В связи с празднованием Дня Независимости Казахстан во вторник, 16 декабря, все центры обслуживания населения и специализированные ЦОНы не будут работать, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство для граждан.

    ЦОН
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    — Госкорпорация сообщает, что в связи с празднованием Дня Независимости Центры обслуживания населения, включая специализированные, не будут работать во вторник, 16 декабря 2025 года, — говорится в сообщении. 

    С 17 декабря все ЦОНы и спецЦОНы возобновляют работу в штатном режиме.

    Актуальный список дежурных ЦОНов и спецЦОНов можно найти на официальной странице Государственной корпорации в Instagram, а также узнать по номеру 1414.

    Напомним, с 1 декабря изменились адреса дежурных центров в городах Астана и Алматы. 

    Теги:
    Праздник ЦОН
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают