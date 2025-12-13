Как будут работать ЦОНы на День Независимости

— Госкорпорация сообщает, что в связи с празднованием Дня Независимости Центры обслуживания населения, включая специализированные, не будут работать во вторник, 16 декабря 2025 года, — говорится в сообщении.

С 17 декабря все ЦОНы и спецЦОНы возобновляют работу в штатном режиме.

Актуальный список дежурных ЦОНов и спецЦОНов можно найти на официальной странице Государственной корпорации в Instagram, а также узнать по номеру 1414.

Напомним, с 1 декабря изменились адреса дежурных центров в городах Астана и Алматы.