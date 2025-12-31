РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:45, 31 Декабрь 2025 | GMT +5

    Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в новогодние праздники

    В Казахстане 1 и 2 января, а также 7 января 2026 года Центры обслуживания населения, включая специализированные, работать не будут, передает агентство Kazinform со ссылкой на госкорпорацию «Правительство для граждан».

    цон
    Фото: Kazinform

    По информации госкорпорации, 3 января (суббота) является рабочим днем для дежурных ЦОНов и спецЦОНов. Прием граждан будет осуществляться с 9:00 до 13:00. 5 и 6 января являются рабочими днями.

    — В эти дни все ЦОНы и спецЦОНы страны будут работать в штатном режиме, — говорится в сообщении.

    Как отмечается, центры обслуживания населения, в том числе специализированные, в будние дни принимают граждан с 9:00 до 18:00.

    Дежурные ЦОНы и спецЦОНы работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00, в субботу — с 9:00 до 13:00.

    Как сообщалось ранее, в ряде городов Казахстана изменятся адреса дежурных ЦОНов и спецЦОНов. 

    Теги:
    Праздник Казахстанцы Казахстан ЦОН Новый год
    Махаббат Сыздыкова
    Махаббат Сыздыкова
    Автор
    Сейчас читают