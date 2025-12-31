Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в новогодние праздники

По информации госкорпорации, 3 января (суббота) является рабочим днем для дежурных ЦОНов и спецЦОНов. Прием граждан будет осуществляться с 9:00 до 13:00. 5 и 6 января являются рабочими днями.

— В эти дни все ЦОНы и спецЦОНы страны будут работать в штатном режиме, — говорится в сообщении.

Как отмечается, центры обслуживания населения, в том числе специализированные, в будние дни принимают граждан с 9:00 до 18:00.

Дежурные ЦОНы и спецЦОНы работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00, в субботу — с 9:00 до 13:00.

Как сообщалось ранее, в ряде городов Казахстана изменятся адреса дежурных ЦОНов и спецЦОНов.