    20:45, 29 Декабрь 2025 | GMT +5

    Адреса дежурных ЦОНов и спецЦОНов изменятся в ряде городов Казахстана

    В первые дни 2026 года в нескольких городах Казахстана меняются адреса дежурных ЦОНов и спецЦОНов, передает агентство Kazinform со ссылкой на

    Telegram-канал госкорпорации «Правительство для граждан».

    спецЦон
    Фото: Kazinform

    С 3 января в городах Алматы, Шымкент, Семей, Актобе, Усть-Каменогорск, Уральск, Караганда, области Улытау, а также с 5 января в Астане, меняются адреса дежурных ЦОНов и спецЦОНов.

    Как напомнили в «Правительстве для граждан», дежурные центры обслуживания населения работают в будние дни с 09:00 до 20:00, по субботам с 09:00 до 13:00 часов.

    При этом, дежурные спецЦОНы в будние дни осуществляют прием заявлений с 09:00 до 18:00, а готовые документы выдаются до 20:00 часов. По субботам заявления принимают с 09:00 до 12:00, готовые документы выдают до 13:00 часов.

    Напомним, дополнительную проверку ввели при перевыпуске ЭЦП в Казахстане.

    ЦОН Егов Правительство для граждан Сфера услуг
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
