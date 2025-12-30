Адреса дежурных ЦОНов и спецЦОНов изменятся в ряде городов Казахстана

С 3 января в городах Алматы, Шымкент, Семей, Актобе, Усть-Каменогорск, Уральск, Караганда, области Улытау, а также с 5 января в Астане, меняются адреса дежурных ЦОНов и спецЦОНов.

Как напомнили в «Правительстве для граждан», дежурные центры обслуживания населения работают в будние дни с 09:00 до 20:00, по субботам с 09:00 до 13:00 часов.

При этом, дежурные спецЦОНы в будние дни осуществляют прием заявлений с 09:00 до 18:00, а готовые документы выдаются до 20:00 часов. По субботам заявления принимают с 09:00 до 12:00, готовые документы выдают до 13:00 часов.

Напомним, дополнительную проверку ввели при перевыпуске ЭЦП в Казахстане.