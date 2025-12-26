Дополнительную проверку ввели при перевыпуске ЭЦП в Казахстане

АО «Национальные информационные технологии» сообщает, что в личном кабинете pki.gov.kz при перевыпуске ключей электронной цифровой подписи внедрен дополнительный этап проверки.

Дополнительная проверка при перевыпуске ключей осуществляется двумя способами:

С помощью SMS-подтверждения — путем ввода одноразового кода, направляемого на номер мобильного телефона, зарегистрированный в Базе мобильных граждан Республики Казахстан;

Вводом кода с цифрового документа в приложении eGov Mobile.

Фото: nitec.kz

Стоит отметить, что указанный механизм не применяется в отношении нерезидентов Республики Казахстан в связи с отсутствием зарегистрированного номера телефона в Базе мобильных граждан РК.