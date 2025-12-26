РУ
    21:15, 25 Декабрь 2025 | GMT +5

    Дополнительную проверку ввели при перевыпуске ЭЦП в Казахстане

    Перевыпуск электронной цифровой подписи (ЭЦП) на pki.gov.kz стал безопаснее: добавлена двухфакторная проверка, передает агентство Kazinform со ссылкой на nitec.kz.

    ЭЦП, егов
    Фото: Kazinform

    АО «Национальные информационные технологии» сообщает, что в личном кабинете pki.gov.kz при перевыпуске ключей электронной цифровой подписи внедрен дополнительный этап проверки.

    Дополнительная проверка при перевыпуске ключей осуществляется двумя способами:

    • С помощью SMS-подтверждения — путем ввода одноразового кода, направляемого на номер мобильного телефона, зарегистрированный в Базе мобильных граждан Республики Казахстан;
    • Вводом кода с цифрового документа в приложении eGov Mobile.
    Фото: nitec.kz

    Стоит отметить, что указанный механизм не применяется в отношении нерезидентов Республики Казахстан в связи с отсутствием зарегистрированного номера телефона в Базе мобильных граждан РК.

    — Принятая мера направлена на повышение уровня безопасности, защиту пользователей от неправомерного использования их ключей электронной цифровой подписи и делает процесс перевыпуска более надежным, — пояснили в АО «Национальные информационные технологии».

    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
