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    11:50, 04 Июль 2025 | GMT +5

    Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в День столицы

    В связи с празднованием Дня столицы, центры обслуживания населения и спецЦОНы работать не будут, передает агентство Kazinform.

    ЦОН
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    - 7 июля ЦОНы и спецЦОНы работать не будут. Завтра, 5 июля, прием будет вестись только в дежурных центрах, - сообщает пресс-служба госкорпорации «Правительство для граждан».  

    Отмечается, что с 8 июля все центры обслуживания населения возобновят работу в привычном режиме.

    Ранее мы писали о том, как в Астане отметят День столицы.

    Теги:
    Праздник ЦОН Правительство для граждан День столицы
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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