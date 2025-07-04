Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в День столицы

- 7 июля ЦОНы и спецЦОНы работать не будут. Завтра, 5 июля, прием будет вестись только в дежурных центрах, - сообщает пресс-служба госкорпорации «Правительство для граждан».

Отмечается, что с 8 июля все центры обслуживания населения возобновят работу в привычном режиме.

Ранее мы писали о том, как в Астане отметят День столицы.