11:50, 04 Июль 2025 | GMT +5
Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в День столицы
В связи с празднованием Дня столицы, центры обслуживания населения и спецЦОНы работать не будут, передает агентство Kazinform.
- 7 июля ЦОНы и спецЦОНы работать не будут. Завтра, 5 июля, прием будет вестись только в дежурных центрах, - сообщает пресс-служба госкорпорации «Правительство для граждан».
Отмечается, что с 8 июля все центры обслуживания населения возобновят работу в привычном режиме.
Ранее мы писали о том, как в Астане отметят День столицы.