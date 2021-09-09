Как будут проверять вакцинацию сотрудников предприятий в Алматы, рассказал Бекшин

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин разъяснил, как будет проходить проверка вакцинированных сотрудников предприятий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Республиканская межведомственная комиссия одобрила меры, подходы алгоритма, которые будут утверждаться и вступят в работу. Начнем с того, что проектный офис сформирует список предприятий с количеством сотрудников более 55 человек, и где вакцинировано не менее 60% персонала первым компонентом. Эти списки передаются местным исполнительным органам, а они должны утвердить эти списки и передать мониторинговым группам. Рейды мониторинговых групп регистрируется на сайте infokazakhstan.kz и будут проводиться только в будние дни с 10:00 до 17:00 часов», - сказал Бекшин.

Он отметил, что на объекте мониторинговые группы проверяют список всех сотрудников, которые работают на том или ином объекте, устанавливают ФИО, ИИН с указанием вакцинированных, а также тех лиц, которые освобождены от вакцинации по медицинским показаниям и тех, кто сдавал ПЦР-тест в течение семи дней.

«Мониторинговые группы проводят выборочную проверку статуса лиц, которые изложены в приложении Ashyq и делают сверку со списками работников. Если от 50 до 200 человек, то выборочно проверяется не менее 10% от присутствующих работников, если от 201 до 500, то там уже 5%, а от 500 до 1000 - 3%, свыше 1000 выборочно проверяется 1%. У лиц с небезопасным статусом уточняется основание присутствия их на рабочем месте. В случае отсутствия основания для присутствия, то материалы в виде рапорта, объяснительными передаются в районное управление санэпидконтроля. Сотрудники районного управления перепроверяют лиц, имеющих синий цвет, поскольку есть доступ к базе, также просматривается медицинская информационная система, которая дает медотводы. При анализе этих материалов СЭС принимает меры по административным мерам», - дополнил спикер.

По его словам, сначала руководители предприятий предупреждаются, а при повторном случае компания будет оштрафована, а объект исключат из проекта Ashyq.

Он уточнил, что проверки начнутся после оформления всех официальных документов.