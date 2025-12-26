Как будут премировать учителей к Новому году

— Премии в преддверии государственных праздников выплачиваются из сэкономленных средств годового бюджета каждой организации образования. Согласно поступившей к нам информации, в школах в этом отношении есть хорошие тенденции, особенно в тех, где изменилась форма управления и они получили право хозяйственного ведения. В преддверии каждого государственного праздника педагогам выплачивается определенная премия. Премия выплачивается только за счет средств, сэкономленных из бюджета школы, — сказал К. Жумашев, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, премирование учителей к праздникам зависит от финансовых возможностей каждого района. Следует учитывать, что система образования основывается на вертикали управления. Управлению образования подчиняются районные отделы, районным отделам подчиняются школы. Финансы каждого районного отдела формируются отдельно.

— В нашей стране восемь тысяч школ, 220 районных отделов каждый год принимают финансовые отчеты этих учебных заведений, утверждают финансовые фонды на следующий год. Поэтому данный вопрос прямо связан с поступлениями в бюджет района или города. Если в районе много источников финансовых поступлений, деньги распределяются между школами поровну, то вероятность получения премии выше, — сказал спикер.

