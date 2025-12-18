Как будут наказывать за пропаганду ЛГБТ в Казахстане

По его словам, наказание будет носить заявительный характер.

— За нарушение конкретно этого закона, то есть за ЛГБТ наказывать не будут. Наказание введено в законе о профилактике, который сегодня мы тоже рассматривали, в части распространения противоправного контента. Поскольку мы это отнесли к противоправному контенту, соответственно все нормы будут зеркальны. Суть следующая: при первом случае предусмотрен штраф в размере 20 МРП, при повторном нарушении в течение года — либо увеличение штрафа, либо административный арест до 10 суток. Важно отметить, что норма будет являться заявительной, а не выявительной. То есть должно поступить заявление и только после этого начнется процедура оценки, — пояснил он на брифинге в Сенате.