    Как будут наказывать за пропаганду ЛГБТ в Казахстане

    Вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов разъяснил, какая ответственность предусмотрена за пропаганду ЛГБТ в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    вице-министр культуры и информации РК Евгений Кочетов
    Фото: instagram.com/kochetov_eugene

    По его словам, наказание будет носить заявительный характер.

    — За нарушение конкретно этого закона, то есть за ЛГБТ наказывать не будут. Наказание введено в законе о профилактике, который сегодня мы тоже рассматривали, в части распространения противоправного контента. Поскольку мы это отнесли к противоправному контенту, соответственно все нормы будут зеркальны. Суть следующая: при первом случае предусмотрен штраф в размере 20 МРП, при повторном нарушении в течение года — либо увеличение штрафа, либо административный арест до 10 суток. Важно отметить, что норма будет являться заявительной, а не выявительной. То есть должно поступить заявление и только после этого начнется процедура оценки, — пояснил он на брифинге в Сенате.

    Напомним, сегодня депутаты Сената, рассмотрев в двух чтениях, одобрил закон по вопросам архивного дела и ограничения распространения противоправного контента.

    Поправки затрагивают девять ключевых законов, включая законы о правах ребенка, рекламе, связи, культуре, образовании, кинематографии, масс-медиа.

    Документом вводится определение «пропаганды нетрадиционной ориентации» и ограничение на ее размещение в масс-медиа, на онлайн-платформах и в телекоммуникационных сетях.

    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
