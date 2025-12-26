Как будут контролироваться банковские счета физических лиц

— Ранее по счетам физических лиц учитывалось только количество переводов. Только случае, если в течение трех месяцев подряд поступали деньги от 100 и более различных лиц, проводилась проверка по признакам предпринимательского дохода. Теперь, если на счет физического лица, не предназначенный для предпринимательства, в течение трех месяцев подряд поступают деньги от 100 различных лиц, и общая сумма превысит 12-кратный размер минимальной зарплаты, такие операции будут рассматриваться, как получение дохода от предпринимательской деятельности. Учитывая, что размер минимальной зарплаты составляет 85 тысяч тенге, это значит, что общая сумму будет около 1 020 тысяч тенге. Если гражданин сможет доказать, что поступившие на его счет деньги не имеют отношения к предпринимательской деятельности, обязанности регистрироваться в качестве предпринимателя не возникает. В случае, если доказательств не будет представлено, в соответствии с требованиями законодательства придется зарегистрироваться в качестве предпринимательства, — сказал А. Елеманов.