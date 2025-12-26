РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    12:06, 26 Декабрь 2025 | GMT +5

    Как будут контролироваться банковские счета физических лиц

    С 1 января вступит в силу обновленный Налоговый кодекс. Одно из изменений касается операций по банковским счетам физических лиц. О том, как будут выполняться новые требования, рассказал заместитель руководителя департамента государственных доходов по Кызылординской области Аскар Елеманов, передает Kazіnform.

    Банктік шот
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    — Ранее по счетам физических лиц учитывалось только количество переводов. Только случае, если в течение трех месяцев подряд поступали деньги от 100 и более различных лиц, проводилась проверка по признакам предпринимательского дохода. Теперь, если на счет физического лица, не предназначенный для предпринимательства, в течение трех месяцев подряд поступают деньги от 100 различных лиц, и общая сумма превысит 12-кратный размер минимальной зарплаты, такие операции будут рассматриваться, как получение дохода от предпринимательской деятельности. Учитывая, что размер минимальной зарплаты составляет 85 тысяч тенге, это значит, что общая сумму будет около 1 020 тысяч тенге. Если гражданин сможет доказать, что поступившие на его счет деньги не имеют отношения к предпринимательской деятельности, обязанности регистрироваться в качестве предпринимателя не возникает. В случае, если доказательств не будет представлено, в соответствии с требованиями законодательства придется зарегистрироваться в качестве предпринимательства, — сказал А. Елеманов. 

    Асқар Елеманов
    Фото: РСК

    В заключение спикер призвал граждан использовать в таких случаях отдельные счета, предназначенные для предпринимательской деятельности. 

    Ранее налоговый Комитет государственных доходов Министерства финансов РК по городу Алматы объяснил, как как с 2026 года упростится налоговая отчетность в Казахстане.

    Теги:
    Кызылординская область Налоговый кодекс Финансы и бюджет
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
    Автор
