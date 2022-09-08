Как будут финансировать завершение строительства LRT в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как планируется осуществлять финансирование завершения строительства LRT сообщила вице-министр финансов РК Татьяна Савельева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Деньги будем предусматривать, когда будут завершены все необходимые моменты. Деньги, скорее всего, будем выделять не из резерва Правительства, а будет перераспределение в нормальную бюджетную программу по Министерству индустрии и инфраструктурного развития, будут включены соответствующие трансферты», - сказала Татьяна Савельева, отвечая на вопросы журналистов в Мажилисе.

Вице-министр добавила, что, скорее всего, это будет сделано при уточнениях бюджета в следующем году.

«Вся документация прошла все необходимые процедуры. Была рассмотрена, пересмотрен ряд показателей, все требования законодательства соблюдены. Сейчас дорабатывается, и далее никаких препятствий для финансирования не будет», - пояснила Татьяна Савельева.

Она также ответила на вопрос касательно того, не наложит ли вето на этот проект Президент.

«За Президента мы не можем решать и отвечать, но все, что обсуждалось Правительством внутри и акимом, все материалы представлялись Президенту. Велась официальная переписка, механизм и как будет все реализовываться - согласовано с Президентом», - уточнила Татьяна Савельева.

1 сентября возможные сроки строительства LRT назвал аким Нур-Султана. «Сейчас нужно 577 млн долларов для достройки. Первый транш в 20 млрд тенге уже выделен. До конца года ожидаем еще. Подрядчик тот - китайский консорциум», - сказал журналистам Алтай Кульгинов в кулуарах совместного заседания палат Парламента.

«Принято решение достроить, мы слишком далеко зашли и прошли точку невозврата уже. По предварительным расчетам ежегодно будет необходимо 4 млрд тенге на обслуживание», - заявил аким.