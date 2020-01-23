Как будет выглядеть аэропорт в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Международный аэропорт, расположенный в 16 километрах от города Туркестана в поселке Шага, строит турецкая компания «YDA Group». В настоящее время на строительной площадке Туркестанского международного аэропорта работают 302 строителя-инвестора и 102 специальных транспортных средства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Сегодня фундамент терминала аэропорта находится в стадии завершения, закладывается первый слой смеси песка и гравия, необходимый для взлетно-посадочной полосы. Работы на руле и перроне также завершены.

Аэропорт будет занимать общую площадь 900 га. Планируется построить терминал, взлетно-посадочную полосу и другие объекты. Ожидается, что международный аэропорт будет сдан в эксплуатацию к концу 2020 года.

По словам генерального директора «YDA Group» Арслана Хусейна, международный аэропорт Туркестана будет построен с использованием современных строительных технологий и международных стандартов. Терминал сможет обслуживать около 3 миллионов пассажиров в год.

Стоит отметить, что общая протяженность дороги до строящегося международного аэропорта Туркестан составляет 16,3 км. Аэропорт должен быть полностью завершен к сентябрю 2020 года.