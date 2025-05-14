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    10:22, 14 Май 2025 | GMT +5

    Как будет выглядеть Центральный парк Астаны после модернизации

    В связи с большим количеством поступивших обращений от жителей города относительно состояния Центрального парка, было принято решение о поэтапном проведении ремонтных работ, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как будет выглядеть Центральный парк Астаны после модернизации
    Фото: Центр урбанистики / Данияр Чиндалиев

    Последний раз большая реконструкция аллеи проводилась почти 10 лет назад — в 2015 году. С тех пор замечания устранялись только частично. В этом году акимат района «Нура» приступил к комплексному благоустройству, а именно:

    • обновление пешеходной зоны, лыжероллерной трассы;
    • замена устаревшей сети освещения и подсветки;
    • ремонт фонтанов и дождеприемников;
    • обновление инклюзивной детской площадки.

    Высадят более 150 взрослых саженцев вязи и ели, что придаст парку зеленый акцент.

    Как будет выглядеть Центральный парк Астаны после модернизации
    Фото: Центр урбанистики / Данияр Чиндалиев

    Сообщается, что модернизация ведется поэтапно, и парк продолжает функционировать. Работы планируется завершить к июлю.

    Уже в этом году в городе реализуется строительство Парка мира и согласия, откроется новый сквер у ТРЦ «Керуен» и перед ТЦ «Тулпар». Также ведутся работы по благоустройству набережных, которые станут частью единого пешеходного маршрута вдоль реки Есиль.

    Теги:
    Астана Строительство Благоустройство
    Адель Харламова
    Адель Харламова
    Автор
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