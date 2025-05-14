Как будет выглядеть Центральный парк Астаны после модернизации

Последний раз большая реконструкция аллеи проводилась почти 10 лет назад — в 2015 году. С тех пор замечания устранялись только частично. В этом году акимат района «Нура» приступил к комплексному благоустройству, а именно:

обновление пешеходной зоны, лыжероллерной трассы;

замена устаревшей сети освещения и подсветки;

ремонт фонтанов и дождеприемников;

обновление инклюзивной детской площадки.

Высадят более 150 взрослых саженцев вязи и ели, что придаст парку зеленый акцент.

Фото: Центр урбанистики / Данияр Чиндалиев

Сообщается, что модернизация ведется поэтапно, и парк продолжает функционировать. Работы планируется завершить к июлю.

Уже в этом году в городе реализуется строительство Парка мира и согласия, откроется новый сквер у ТРЦ «Керуен» и перед ТЦ «Тулпар». Также ведутся работы по благоустройству набережных, которые станут частью единого пешеходного маршрута вдоль реки Есиль.