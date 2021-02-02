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    23:08, 01 Февраль 2021 | GMT +6

    Как будет решаться проблема водоснабжения Каражала и Жайрема

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    КАРАЖАЛ. КАЗИНФОРМ – В этом году в Каражале и Жайреме планируют решить проблему с водоснабжением. Продолжится разработка проектно-сметной документации на канализационные сети и водоочистные сооружения. Как будет развиваться один из регионов области, на совещании с участием Жениса Касымбека доложил аким Каражала Тлектес Досаев, передает МИА «Казинформ».

    Долгие годы главной проблемой Каражала и Жайрема оставались изношенные водопроводные сети и дефицит питьевой воды. Чтобы решить эту проблему, было разработано несколько программ и выделены деньги как из республиканского, так и областного бюджета. В 2021 году все вопросы по водоснабжению будут закрыты.

    «В этом году сохранится положительная динамика по вводу жилья. Планируется ввод в эксплуатацию более 10 тысяч кв. метров. Обеспечим жильём большую часть очередников. Также продолжится ремонт коммунального жилья и школ, снос аварийных домов, благоустройство дворовых территорий и освещение улиц населённых пунктов», - рассказал Тлектес Досаев.

    Будет также завершён средний ремонт дороги Жайрем - Каражал. Почти закончен ремонт дороги от Каражала в сторону Атасу. На этом участке осталось привести в порядок 28 км областной дороги. Деньги уже выделены.

    В регионе ежегодно отмечается рост сельского хозяйства. И 2021 не станет исключением. Ожидается рост объёма валовой продукции на 3,4% за счёт увеличения маточного поголовья КРС.

    Что касается развития малого и среднего предпринимательства. Продолжится финансирование новых проектов через микрокредитную организацию «Атамекен». Предусмотрено 40 грантов по госпрограмме «Еңбек» для начинающих бизнесменов.

    Напомним, министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов рассказал о расходах на водоснабжение и водоотведение. По его словам, на строительство и реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения в рамках программы «Нурлы жер» на 2020-2025 годы предусмотрено из всех источников 934 млрд. тенге.


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    Сельское хозяйство Регионы Казахстана Акимат Карагандинская область Строительство Благоустройство
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