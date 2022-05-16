16 Мая 2022 20:00

Как будет развиваться миротворческий потенциал ОДКБ: о чем говорили на саммите организации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - ОДКБ, как участник миротворческих миссий ООН. Именно такое видение развития Организации Договора о коллективной безопасности озвучил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании юбилейной сессии Совета коллективной безопасности глав государств – участников ОДКБ. Мероприятие приурочено к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания Организации.

Особое внимание в выступлении Главы государства было уделено вопросам противодействия международному терроризму и экстремизму, незаконному обороту наркотиков и оружия, нелегальной миграции, в том числе, в контексте развития ситуации в Афганистане.

«Обстановка в этой стране, а также не снижающаяся активность вооруженных группировок на территории Афганистана по-прежнему угрожают безопасности и стабильности наших государств. Считаю, что ОДКБ необходимо учитывать все потенциальные угрозы и еще больше уделять внимания обеспечению безопасности южных рубежей Центральной Азии», – уверен Президент Казахстана. Другой актуальной задачей Касым-Жомарт Токаев назвал укрепление потенциала миротворческих сил ОДКБ.

«На наш взгляд, нужно уже ставить задачу о подключении ОДКБ к миротворческой деятельности ООН. Данный шаг укрепит правосубъектность ОДКБ, обеспечит практику участия Организации в международных операциях по поддержанию мира», – заявил Глава государства.

Политолог Марат Шибутов в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» отметил, что афганский вопрос для Казахстана первостепенный, учитывая близость наших южных границ.

«В Афганистане назревает гуманитарная катастрофа. Это будет иметь последствия – в виде беженцев, усиления наркотрафика и угрозы безопасности для всего региона. Совершенствование миротворческой миссии Договора через присоединение к ООН даст хорошую возможность для внесения вклада в разрешение ситуации в Афганистане в мирном направлении - даже большую, чем совместные военные учения. Действующая власть в Афганистане – движение «Талибан» не вызывает уверенности в мирном разрешении ситуации. Это представляет угрозу для всего региона, в том числе для Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана», - прокомментировал политолог.

Поэтому, по словам эксперта, участие Казахстана в миротворческой миссии внесет вклад в общую безопасность стран-участниц, для которых вызовы афганского вопроса наиболее актуальны.

Наряду с лидером Казахстана в юбилейном заседании приняли участие Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент России Владимир Путин, а также генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

СНГ в статусе наблюдателя ОДКБ

Российский лидер Владимир Путин предложил другой вариант развития деятельности ОДКБ. Содружеству Независимых Государств необходимо предоставить статус наблюдателя при Организации Договора о коллективной безопасности. Глава РФ подчеркнул важность самой тесной координации стран ОДКБ во внешней политике.

Президент России Владимир Путин на встрече лидеров ОДКБ в Москве назвал первостепенные задачи организации. За прошедшие десятилетия организация окрепла и приобрела заслуженный авторитет. А свидетельством ее зрелости, подчеркнул Президент России, стало успешное проведение миротворческой операции в Казахстане.

Он отметил, что в совместном заявлении Совета коллективной безопасности ОДКБ подтверждена решимость государств и далее взаимодействовать по разным направлениям военного и оборонного строительства и наращивать скоординированные действия на международной арене.

Владимир Путин считает, что первостепенной на текущем этапе является задача дальнейшего совершенствования и оптимизации деятельности ОДКБ и ее руководящих структур.

«Будем также заниматься вопросами оснащения коллективных сил ОДКБ современным вооружением и техникой, повышением оперативной совместимости их воинских контингентов, улучшением слаженности совместных действий наших военных структур и спецслужб. Соответствующие вопросы на постоянной основе отрабатываются по линии ОДКБ, практику проведения которых мы, безусловно, намерены расширять», - сказал глава РФ.

Российский лидер добавил, что на осень этого года запланирована целая серия учений ОДКБ, в том числе, на территории Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

«Уверен, что эти мероприятия послужат повышению боеготовности и уровня координации военных структур наших государств и в целом миротворческого потенциала ОДКБ», - отметил он.

Усилия ОДКБ должны и далее быть направлены на противодействие терроризму, наркотрафику и организованной преступности, считает Владимир Путин. На этом участке правоохранительные органы стран-членов ОДКБ отладили хорошее взаимодействие в перекрытии каналов вербовки граждан, нейтрализации ресурсной базы международных террористических организаций.

Он также отметил важность сотрудничества между участниками ОДКБ в сфере внешней политики и по проблемам международной безопасности, в том числе, важность наращивания сотрудничества с ШОС и СНГ.

Россия будет и дальше вносить свой вклад в углубление отношений стратегического союзничества со всеми государствами-членами ОДКБ, делать все возможное для совершенствования и развития эффективного партнерского сотрудничества в рамках ОДКБ.

Система сдержек и противовесов

ОДКБ должна прочно укрепить свой статус в международной системе сдержек и противовесов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в Москве на встрече лидеров стран ОДКБ. Он внес конкретные предложения для укрепления ОДКБ в нынешней ситуации.

Александр Лукашенко считает необходимым усилить политическое взаимодействие и координацию государств - членов ОДКБ. «Надо повысить коэффициент полезного действия механизма консультаций по вопросам внешней политики и безопасности. Нам надо чаще выступать от имени ОДКБ на международных площадках, чтобы голос и позиция Организации были видны и слышны. И этот голос и позиция должны быть едины. Как на Западе», - сказал он.

По мнению Лукашенко, явно назрела необходимость усиления прогнозно-аналитической составляющей в работе Секретариата ОДКБ.

«Уверен, что подобные структуры есть в ООН, ЕС и НАТО. Возможно, стоит подумать над созданием в Секретариате подразделения, отвечающего за анализ и стратегическое планирование. Думаю, генсекретарю надо проработать этот вопрос», - подчеркнул белорусский президент.

ОДКБ была, есть и будет важнейшим фактором в обеспечении безопасности и стабильности в регионе. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на саммите ОДКБ.

Он отметил, что считает юбилейный саммит Организации хорошим поводом, чтобы подвести некоторые итоги и обсудить перспективы ее развития. Касаясь тематики голосования стран ОДКБ на международных площадках, премьер-министр сказал: «Такая проблема существует - часто наши голосования не очень синхронны. Это не новый вопрос. Долгое время это сопутствует нашей организации, и Армения неоднократно этот вопрос поднимала. Очевидно, что этот вопрос нуждается в дальнейшем обсуждении».

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась считает, что 20 лет для организации – это небольшой срок.

«20 лет – для международной организации – это не так уж много. За эти годы пройден колоссальный путь от формирования идеи коллективной обороны до состоявшейся международной многопрофильной организации. Поэтому, пользуясь возможностью, я хотел бы поздравить Вас, уважаемые главы государств с юбилеем и поблагодарить за Ваш большой труд по становлению, развитию и укреплению нашей организации», - отметил Станислав Зась.

По результатам встречи в Москве участники ОДКБ приняли совместное заявление, в котором также был сделан акцент на ситуации в Афганистане:

«Вызывает озабоченность ситуация в Афганистане и на других внешних границах государств – членов ОДКБ. В связи с этим выражаем готовность обеспечить безопасность рубежей зоны ответственности Организации Договора о коллективной безопасности.

Серьезно обеспокоены тенденцией к силовому вмешательству в кризисные ситуации в обход общепризнанных международно-правовых норм и принципов, использованием силы или угрозой применения силы для решения конфликтов в нарушение Устава ООН.

Озабочены селективным применением общепризнанных норм и принципов международного права, игнорированием международно признанных переговорных форматов, нежеланием считаться с законными интересами суверенных государств, вмешательством в их внутренние дела, применением односторонних санкций и ограничений в нарушение прерогатив Совета Безопасности ООН, проявлениями двойных стандартов, ненависти и нетерпимости.

Осознавая свою ответственность за обеспечение прочного мира в евразийском регионе, подчеркиваем важность снижения напряженности на континенте и подтверждаем готовность налаживать практическое взаимодействие с Организацией Североатлантического договора», - отмечается в тексте.

Договор о коллективной безопасности (ДКБ) был подписан 15 мая 1992 года в Ташкенте. 14 мая 2002 года Совет коллективной безопасности на сессии в Москве принял решение о преобразовании механизмов и структур сотрудничества государств-участников ДКБ в международную региональную организацию – «Организацию Договора о коллективной безопасности» с приданием ей соответствующего статуса. 18 сентября 2003 года Устав ОДКБ вступил в силу. В Организацию Договора о коллективной безопасности входят: Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан.

Рабига Нурбай