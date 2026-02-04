Как изменится стоимость проезда на 14 платных дорогах в Казахстане
На 14 платных участках республиканских автодорог действует обновленный порядок расчета с 29 января этого года. Дефектные отрезки временно исключаются из платного километража, поэтому итоговая сумма к оплате будет ниже, передает агентство Kazinform.
— Оплата взимается только за те отрезки, которые соответствуют требованиям безопасности и действующим нормативам. Если на участке выявлен дефектный отрезок, он не тарифицируется до момента полного устранения дефектов, — сообщили в КазАвтоЖол.
Как это будет работать на дороге
- Проезд по участку остается платным, но ставка корректируется с учетом исключенных отрезков.
- Водителям не нужно писать заявления или обращаться куда-либо: система взимания платы автоматически применяет корректировку и сама вычитает дефектные отрезки из расчета.
- В результате пользователь платит меньше, чем по прежней ставке.
К примеру, по направлению Астана — Темиртау легковые автомобили ранее оплачивали 410 тенге. С учетом исключения дефектных отрезков сумма составит 360 тенге. То есть начисление считается по фактической «нормативной» части маршрута, а дефектные отрезки временно не включаются в плату.
Как отмечается, корректировка будет действовать до полного устранения дефектов. При этом работы по устранению дефектов будут начаты в 2026 году в рамках дорожно-строительного сезона. Дополнительно состояние дорог будет на постоянной основе мониториться, чтобы своевременно выявлять и устранять дефекты.