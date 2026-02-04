РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:26, 03 Февраль 2026 | GMT +5

    Как изменится стоимость проезда на 14 платных дорогах в Казахстане

    На 14 платных участках республиканских автодорог действует обновленный порядок расчета с 29 января этого года. Дефектные отрезки временно исключаются из платного километража, поэтому итоговая сумма к оплате будет ниже, передает агентство Kazinform.

    дороги, зима
    Фото: КазАвтоЖол

    — Оплата взимается только за те отрезки, которые соответствуют требованиям безопасности и действующим нормативам. Если на участке выявлен дефектный отрезок, он не тарифицируется до момента полного устранения дефектов, — сообщили в КазАвтоЖол.

    Как это будет работать на дороге

    • Проезд по участку остается платным, но ставка корректируется с учетом исключенных отрезков.
    • Водителям не нужно писать заявления или обращаться куда-либо: система взимания платы автоматически применяет корректировку и сама вычитает дефектные отрезки из расчета.
    • В результате пользователь платит меньше, чем по прежней ставке.

    К примеру, по направлению Астана — Темиртау легковые автомобили ранее оплачивали 410 тенге. С учетом исключения дефектных отрезков сумма составит 360 тенге. То есть начисление считается по фактической «нормативной» части маршрута, а дефектные отрезки временно не включаются в плату.

    Как отмечается, корректировка будет действовать до полного устранения дефектов. При этом работы по устранению дефектов будут начаты в 2026 году в рамках дорожно-строительного сезона. Дополнительно состояние дорог будет на постоянной основе мониториться, чтобы своевременно выявлять и устранять дефекты.

    Теги:
    Дороги КазАвтоЖол Платные дороги
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают