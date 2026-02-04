Как изменится стоимость проезда на 14 платных дорогах в Казахстане

— Оплата взимается только за те отрезки, которые соответствуют требованиям безопасности и действующим нормативам. Если на участке выявлен дефектный отрезок, он не тарифицируется до момента полного устранения дефектов, — сообщили в КазАвтоЖол.

Как это будет работать на дороге

Проезд по участку остается платным, но ставка корректируется с учетом исключенных отрезков.

Водителям не нужно писать заявления или обращаться куда-либо: система взимания платы автоматически применяет корректировку и сама вычитает дефектные отрезки из расчета.

В результате пользователь платит меньше, чем по прежней ставке.

К примеру, по направлению Астана — Темиртау легковые автомобили ранее оплачивали 410 тенге. С учетом исключения дефектных отрезков сумма составит 360 тенге. То есть начисление считается по фактической «нормативной» части маршрута, а дефектные отрезки временно не включаются в плату.



Как отмечается, корректировка будет действовать до полного устранения дефектов. При этом работы по устранению дефектов будут начаты в 2026 году в рамках дорожно-строительного сезона. Дополнительно состояние дорог будет на постоянной основе мониториться, чтобы своевременно выявлять и устранять дефекты.