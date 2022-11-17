Как будет проходить голосование на избирательных участках в Алматы

17 Ноября 2022, 20:09

17 Ноября 2022, 20:09

Как будет проходить голосование на избирательных участках в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК) Алматы Жанна Асанова на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщила, что в мегаполисе все избирательные участки готовы на 100%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жанна Асанова отметила, что в городе создано 600 избирательных участков, в том числе 69 образованы в местах временного пребывания граждан, 531 участок - в местах постоянной регистрации граждан. На сегодняшний день в Алматы насчитывается 1 млн 176 тысяч избирателей. По словам председателя ТИК, они находятся на финишной прямой и готовы встретить каждого избирателя. За порядком и соблюдением законности проведения выборов будет отвечать председатель избирательного участка.

«В день голосования на избирательном участке будут присутствовать: комиссия, наблюдатели, доверенные лица и СМИ. У каждого есть норма аккредитации. Избиратели находятся в помещении для голосования ровно столько, сколько необходимо для того, чтобы отдать свой голос», - сказала Жанна Асанова.

Спикер напомнила, что на предстоящих внеочередных выборах Президента жители Алматы смогут голосовать вне зависимости от наличия прописки. В день выборов в каждом районе будут работать специальные участковые избирательные комиссии, на которых можно будет прописаться на один день, чтобы проголосовать. 21 ноября система выпишет граждан, которых зарегистрировали по адресу избирательного участка. Избиратели должны иметь в виду, что в день голосования на участках будет действовать два вида сервиса.

«Первый – это для избирателей, которые имеют прописку на избирательном участке, но не нашли себя в списках. Списки у нас распечатываются за 20 дней до дня голосования, 30 октября они в бумажном виде были выгружены и переданы на избирательные участки. После того, как списки предоставят на участки, могут произойти изменения, человек может поменять прописку, переехать с другого региона и прописаться здесь, ему может исполниться 18 лет либо может смениться фамилия, имя. В этом случае можно воспользоваться сервисом, который позволяет проверить наличие данного избирателя в списке и решением комиссии включить его в список для того, чтобы он смог проголосовать. Это для тех, кто прописался после распечатки списков», - заявила Жанна Асанова.

Во-вторых, в день выборов будет работать 55 избирательных участков, на которых можно будет прописаться в случае отсутствия регистрации в Алматы и проголосовать. Не смогут проголосовать граждане, имеющие прописку в других регионах РК. Граждане из других регионов должны получить открепительное удостоверение.

Отвечая на вопросы журналистов, Жанна Асанова добавила, что все члены избирательных участков подготовлены к нестандартным ситуациям, которые могут случиться. Если же избиратель захочет войти на участок с собакой, то ему необходимо помнить о правилах выгула домашних животных.

Жанна Асанова рассказала, что голосование завершится 20 ноября в 20:00, после чего начнется подсчет голосов. Будет подписываться протокол об итогах голосования, который будет передан в вышестоящую комиссию. Также она сообщила, что в Алматы за выборами будут наблюдать 43 международных наблюдателя.

О том, как Алматы готовится к президентским выборам, можно прочесть здесь.