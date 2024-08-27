Как будет обеспечиваться контроль строительства АЭС, рассказал глава Минэнерго РК

Как будет обеспечиваться контроль строительства АЭС в случае принятия положительного решения по данному вопросу, рассказал министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Любой ядерный объект при строительстве, проектировании, эксплуатации находится под постоянным контролем международных финансовых организаций – это и МАГАТЭ. Есть Ассоциации пользователей атомной энергии, есть Европейская ассоциация атомной промышленности, - сказал Алмасадам Саткалиев, отвечая на вопросы на брифинге после заседания Правительства.

По его словам, все эти организации имеют беспрепятственный доступ к строительству на любой стадии. Именно за счет этого обеспечивается международное признание. Кроме того, для коммерческих контрактов как правило привлекаются авторитетные международные консультанты.

- Я уверен, что для атомной станции этот многоуровневый механизм контроля минимизирует максимально все риски любых неправовых действий, - подчеркнул Алмасадам Саткалиев.

Министр пообещал быть всегда открытым в этом вопросе и постоянно отчитываться перед обществом о принимаемых решениях.

Ранее сообщалось, что Правительство РК утвердило проект постановления о проведении референдума по АЭС.