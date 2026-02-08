Как будет начисляться НДС при закупке лекарств и медицинских услуг в РК

Как отмечается, новый Налоговый кодекс не ограничивает возможность отнесения НДС к зачету по приобретенным товарам и услугам, которые используются для операций, облагаемых стандартной ставкой НДС 16%.

Таким образом, при покупке медицинских услуг или лекарств по ставке 5%, используемых в деятельности с налогом 16%, в зачет будет приниматься именно сумма НДС из электронного счета-фактуры по ставке 5%.

Отметим, что в Казахстане формируется единый порядок применения НДС и импорта лекарств.

Ранее сообщалось, что система маркировки лекарственных средств выявила факты реализации препаратов, предназначенных для бесплатного отпуска в рамках ГОБМП, в свободной продаже в коммерческом секторе в Казахстане.