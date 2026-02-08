РУ
    10:17, 08 Февраль 2026

    Как будет начисляться НДС при закупке лекарств и медицинских услуг в РК

    При закупке лекарств или медицинских услуг по ставке НДС 5% зачет налога также будет проводиться по этой ставке, даже если основная ставка НДС компании составляет 16%, пояснили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает агентство Kazinform. 

    Дәрілер, лекарства, таблетки, медикаменты
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Как отмечается, новый Налоговый кодекс не ограничивает возможность отнесения НДС к зачету по приобретенным товарам и услугам, которые используются для операций, облагаемых стандартной ставкой НДС 16%.

    Таким образом, при покупке медицинских услуг или лекарств по ставке 5%, используемых в деятельности с налогом 16%, в зачет будет приниматься именно сумма НДС из электронного счета-фактуры по ставке 5%.

    Отметим, что в Казахстане формируется единый порядок применения НДС и импорта лекарств. 

    Ранее  сообщалось, что система маркировки лекарственных средств выявила факты реализации препаратов, предназначенных для бесплатного отпуска в рамках ГОБМП, в свободной продаже в коммерческом секторе в Казахстане. 

    Дамира Кеңесбай
    Автор
