Как будет начисляться НДС при закупке лекарств и медицинских услуг в РК
При закупке лекарств или медицинских услуг по ставке НДС 5% зачет налога также будет проводиться по этой ставке, даже если основная ставка НДС компании составляет 16%, пояснили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает агентство Kazinform.
Как отмечается, новый Налоговый кодекс не ограничивает возможность отнесения НДС к зачету по приобретенным товарам и услугам, которые используются для операций, облагаемых стандартной ставкой НДС 16%.
Таким образом, при покупке медицинских услуг или лекарств по ставке 5%, используемых в деятельности с налогом 16%, в зачет будет приниматься именно сумма НДС из электронного счета-фактуры по ставке 5%.
Отметим, что в Казахстане формируется единый порядок применения НДС и импорта лекарств.
Ранее сообщалось, что система маркировки лекарственных средств выявила факты реализации препаратов, предназначенных для бесплатного отпуска в рамках ГОБМП, в свободной продаже в коммерческом секторе в Казахстане.