Как будет меняться Бурабай в 2026 году

— Сергей Васильевич, 2025 год стал для Бурабая рекордным по турпотоку. Как парк справился с такой нагрузкой?

— Действительно, ежегодно количество посетителей национального парка растет на 10-15%. С одной стороны, это показатель туристической привлекательности, с другой — серьезный вызов для экосистемы. Рекордный туристический поток обострил проблему твердых бытовых отходов. И наша ключевая задача сейчас — не допустить, чтобы популярность уничтожила природную основу Бурабая. Именно поэтому все мероприятия 2025 года были направлены на усиление контроля, модернизацию инфраструктуры и внедрение системного управления антропогенной нагрузкой. Каждое решение принимается с учетом научного подхода и основывается на исследованиях, проводимых ранее.

— Какие итоги 2025 года вы считаете наиболее важными?

— Мы обеспечили 100% исполнение бюджета и планов. Средства позволили развивать нацпарк. На территории Боровского лесничества были построены смотровые площадки, которые одновременно снижают рекреационную нагрузку и в то же время открывают для посетителей нацпарка совершенно новые локации. Завершено строительство кордонов Буландинского и Приозерного лесничеств, приобретена спецтехника. Важный шаг, способствовавший укреплению нашей цифровой инфраструктуры и повышению уровня технологической готовности, — модернизация главного ЦОУ.

Фото: ГНПП «Бурабай»

— Какую роль играет цифровизация в управлении парком?

— Ключевую. Как я уже отметил, в 2025 году мы модернизировали Центр оперативного управления, установили автоматизированные мониторинговые станции на озере Щучьем. Благодаря этому увеличилось количество отображаемой информации, повысились ее качество и точность, значительно повысился уровень безопасности. Это позволило сократить время реагирования и увеличить выявляемость нарушений на 15%.

В 2026 году мы запускаем интерактивную цифровую карту парка, расширяем систему видеонаблюдения и внедряем автоматизированное управление объектами инфраструктуры. Без цифровых решений управлять такой территорией уже невозможно.

— Экология и мусор — одна из самых острых тем для Бурабая. Что показывают цифры?

— В 2025 году с территории курорта вывезено около 4 900 кубометров мусора, из них 3100 кубометров — силами ГНПП «Бурабай». При этом средний показатель — 2,2 кг мусора на одного посетителя. Это прямое следствие массового туризма. Поэтому мы говорим: проблема мусора — это не только вопрос уборки, это вопрос культуры поведения. Мы популяризуем экотуризм, то есть ответственные путешествия в природные зоны, направленные на изучение природы с минимальным воздействием на окружающую среду.

Фото: ГНПП «Бурабай»

— Туризм и экология часто противопоставляются. Как вы находите баланс?

— Мы исходим из простого принципа: развитие туризма должно работать на сохранение природы, а не наоборот. Пример — геймифицированная экотропа «Бөлектау», новые маршруты, смотровые площадки. Это управляемый, познавательный туризм, который снижает хаотичную нагрузку и формирует экологическое сознание.

— Какие меры планируются для снижения нагрузки в 2026 году?

— Стратегия 2026 года строится вокруг комплексного сохранения и восстановления экосистем. Речь идет о поэтапном ограничении въезда автотранспорта, создании перехватывающих парковок, перераспределении рекреационных потоков на альтернативные локации — Большое Чебачье, Щучье, Катарколь. Поэтапное ограничение въезда автотранспорта — не запрет и не ущемление прав, а мировой стандарт управления особо охраняемыми природными территориями, направленный на сохранение экосистем и долгосрочное развитие туризма. Вопрос стоит не «пускать или не пускать», а как управлять потоком, чтобы Бурабай не был утрачен.

В 2026 году в целях сохранения экосистемы озера Боровое в рамках биологической очистки запланированы мероприятия по зарыблению водоема личинкой белого амура. Этот метод позволит естественным образом снизить зарастание озера водной растительностью и улучшить качество воды. Мероприятия будут проводиться под контролем специалистов, с оценкой влияния на биоразнообразие.

Фото: Адиль Саптаев

Также проведем научные рубки на 40 пробных площадках с целью предотвращения деградации лесов и дальнейшего мониторинга лесного фонда.

Для снижения антропогенной нагрузки на туристические маршруты запланировано оборудование троп и маршрутов деревянными настилами, что позволит предотвратить повреждение корневой системы деревьев, вытаптывание почвы и создание безопасных условий для туристов. Об остальных планах узнаете по мере реализации.

— Какой Вы видите миссию ГНПП «Бурабай» в долгосрочной перспективе?

— Наша цель — образцовый национальный парк мирового уровня с сохранением уникальной экосистемы. В результате реализации мероприятий 2026 года будет обеспечено снижение антропогенной нагрузки, стабилизация лесных и водных экосистем и повышение устойчивости природных ресурсов в долгосрочной перспективе.

Мы хотим, чтобы Бурабай сохранился не только как курорт, но и как живая, устойчивая экосистема, которой смогут гордиться будущие поколения. В одной фразе это будет — «Оставь впечатления — сохрани Бурабай».

