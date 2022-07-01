1 Июля 2022 15:00

Как бросить курить: рекомендации специалиста

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -Согласно статистике, каждый год от курения умирают 18 тыс. казахстанцев. Сейчас ситуация чуть лучше, чем 10 лет назад, когда в нашей стране по этой причине в среднем умирало 25 тыс. человек. Однако, все же это очень большое количество людей, которые могли бы жить дольше и качественнее, трудиться на благо родины и радовать свои семьи. О том, как избавиться от этой вредной привычки, читайте в интервью председателя республиканской межрегиональной пульмонологической комиссии Константина Гаркалова аналитическому обозревателю МИА «Казинформ».

- Константин Анатольевич, вред от курения общеизвестен - жизнь курильщика в среднем сокращается на 14 лет. Почему так происходит?

- Химические вещества, которые в большом количестве содержаться в табачном дыме, оказывают негативное, в том числе канцерогенное действие, практически на все органы и системы человека. В первую очередь, происходит повреждение при непосредственном контакте зубов, слизистой рта, гортани, бронхов, легких. Во время курения дым и смолы, вдыхаемые человеком, действуют на дыхательные пути, что приводит к гибели ворсинок эпителия, постепенному перерождению слизистой. Эти процессы вызывают кашель, который постоянно нарастает. Со временем кашель становится хроническим.

Большое количество химических веществ далее, через легкие, попадают в кровь. А окись углерода (точно такая же, как в автомобильном выхлопе!) замещает часть кислорода в крови. Это вызывает недостаток кислорода во всех органах, в том числе и в мозге. Попадая в кровь, токсические вещества поражают сосуды кровеносной системы и целый ряд органов, вызывая преждевременную смерть человека.

Постепенно происходит развитие онкологических заболеваний практически любого органа, в первую очередь это легкие, бронхи, ротовая полость и гортань, а также пищевод, желудок, печень, почек.

Развиваются заболевания, приводящие к развитию дыхательной недостаточности, одышке - хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), респираторный бронхиолит, идиопатический легочной фиброз и другие.

Особое повреждающее действие токсических веществ и никотина - на сердечно-сосудистую систему, что приводит к ишемической болезни сердца и инфарктам, а также к инсультам, поражению периферических артерий, когда человеку трудно ходить из-за возникающих болях в ногах, развитие тромбозов.

Помимо этого, происходят заболевания ротовой полости, зубов и поражение целого ряда других органов (желудок, почки и др.), появляются признаки эректильной дисфункции.

Курение отрицательно влияет и на женский организм: снижение уровня фертильности, сокращение возраста наступления менопаузы, а также увеличение риска внематочной беременности, а курение при беременности к различной степени гипоксии плода, внутриутробной инфекции, возникновению иммунодефицита у младенца, а также синдрома внезапной детской смерти. В общем, попавшие в кровь токсические вещества и дефицит кислорода в крови влияют на все органы.

- Что более опасно - никотин или другие вещества в сигаретах?

- Никотин - это основной источник зависимости. Из-за никотина человек хочет курить и не может остановиться. Вместе с курением в организм человека доставляются другие вредные вещества, в том числе и смолы, которые оказывают пагубное воздействие на здоровье.

- Каждый курильщик с чего-то начинал и думал, что в любой момент может бросить эту вредную привычку. Каковы признаки зависимости и где эта черта, которую переступить уже нельзя?

- Где проходит черта, определить довольно сложно - каждый начинающий курильщик знает о вреде курения и почти 100% из них уверены, что смогут бросить курить в любой момент. Но увы, с каждой выкуренной сигаретой сделать это все сложнее.

В течение 8-10 секунд после затяжки в кровь попадает никотин, который высвобождает дофамин, эндорфин и другие вещества, создающие приятные ощущения из-за чего и развивается зависимость. При этом для достижения этого эффекта со временем нужна все большая доза. Так развивается заболевание – табачная зависимость.

Как правило, она развивается обычно спустя 1-3 года регулярного курения, у кого-то быстрее, у кого-то медленнее. Большинство и не подозревают о том, что они уже зависимы, и замечают это, только когда пытаются первый раз бросить курить. Хочу еще раз обратить внимание, что это болезнь, а не привычка.

- Помимо развития ряда болезней, о которых говорилось выше, какие еще последствия дает табакокурение? Может ли эта вредная привычка повредить ДНК человека?

- Мы знаем, что любое воздействие на организм – от вдыхания загрязненного воздуха, вирусных инфекций до стрессовых ситуаций оставляет определенные метки на некоторых азотистых основаниях, входящих в состав ДНК. Эти метки могут накапливаться и каким-то образом влиять на развитие болезней в течение жизни, могут передаваться следующим поколениям и влиять уже на развитие болезни у них, а могут никак не влиять.

Исследования показали, что курение изменяет эпигенетическое состояние более чем 7 тыс. генов – то есть около трети всех генов, что есть в нашем геноме.

При этом, если человек бросает курить, то большая часть таких изменений сходит на нет в течение пяти лет, то есть после окончания отрицательного воздействия эти метки могут исчезать со временем.

Однако есть такие участки в ДНК, которые даже после того, как люди бросили дымить, остаются с «никотиновыми» метками, и такие долгоиграющие метки могут сидеть на своем месте до тридцати лет.

Ну а по поводу других воздействий, хотелось бы отметить, что курильщики в большей степени подвержены стрессам, депрессиям, развитию деменции.

- Многие люди сейчас уже осознают серьезность вреда и пытаются бросить курить. Некоторые тешат себя надеждой о том, что бросить курить можно, постепенно переходя на электронные сигареты. Так ли это?

- Что касается первой части вашего вопроса. Нет, электронные сигареты не способствуют и не помогают бросить курить. Об этом, кстати, даже сами производители не говорят.

Они «проявляют заботу», как раз о тех, кто не может бросить курить и предлагают им «перейти на безвредные» табачные продукты. Раньше это были тонкие сигареты, с меньшей, якобы, дозой, теперь это электронные.

Но не существует безвредной формы или дозы табака. ВОЗ признает электронные средства доставки никотина, включая электронные сигареты, опасными для здоровья. Сами производители, утверждая, что в электронных сигаретах содержаться не все канцерогенные вещества из тех, которые есть в обычных сигаретах, умалчивают о появлении других вредных веществах, также отрицательно влияющих на человека. Уже сейчас появляются научные данные об их вреде.

Доказательств вредного воздействия сигарет на организм тоже пришлось ждать не один десяток лет. Сейчас накопление научных доказательств вреда электронных сигарет идет быстрее и вскоре их будет достаточно, чтобы это стало значительным аргументом для всех.

Однако, если мы сейчас ослабим свое отрицательное отношение к электронным сигаретам, то к тому времени сегодняшние дети, подростки и молодежь станет от них уже зависимой настолько, что прекратить им будет курить не менее легко, чем тем, кто сегодня не может отказаться от сигарет.

- А можно ли курить или принимать только никотин, удовлетворяя просто зависимость?

- По сути на этом основан один из принципов лечения табачной зависимости. Различного рода никотиновые пластыри, жвачки как раз восполняют потребность в никотине, при этом человек постепенно отказывается от сигарет.

Но это используется именно для того, чтобы человек бросил курить, а потом перестал принимать и никотинсодержащие средства, на фоне изменений образа жизни, увеличении физической активности и т.п.

Ведь длительный прием никотина тоже не безопасен, уже доказано отрицательное влияние и самого никотина при длительном его воздействии, в том числе и на ДНК.

- Эксперты утверждают, что табакокурение увеличивает шансы развития аллергии, в том числе и для пассивного курильщика. Так ли это?

- Да, особенно пассивное курение способствует развитию аллергии у детей. В первую очередь это респираторная аллергия, проявляющаяся насморком, чиханием, кашлем с постепенным развитием бронхиальной астмы.

- Каким еще болезням подвержены пассивные курильщики?

- В процессе курения сигареты около половины дыма уходит в окружающую среду и становится угрозой для здоровья окружающих. В принципе, пассивные курильщики подвергаются воздействию тех же токсических веществ, что и курильщики.

В первую очередь пассивное курение неблагоприятно влияет на детей и беременных женщин. Так же пассивное курение может быть дополнительным фактором риска развития заболеваний у работающих во вредном производстве, проживающих в местности с загрязненным воздухом.

То есть, пассивные курильщики также подвержены большему риску развития онкологических, сердечно-сосудистых и бронхо-легочных заболеваний.

- Табакокурение – это не только индивидуальная проблема, а проблема государства – ведь ежегодно от табакокурения умирают 18 тыс. казахстанцев. На Ваш взгляд, что поможет улучшить ситуацию?

- Я не знаю, как именно считают, что этот человек умер от табакокурения, а этот от рака легкого, инфаркта или инсульта, если он тоже курил и, возможно, прекратил курить за 5 лет или за 5 месяцев до смерти.

Думаю, надо считать потребление табака и всех табачных изделий. Если их завозят к нам или производят у нас все в больших количествах, то смертность от табакокурения снижаться не может. Это просто цифры и статистика. Сейчас, одной из главных опасностей для Казахстана являются электронные табачные изделия.

Сделанный под красивый модный девайс, он становится своеобразным «ковбоем Мальборо», который в прошлом веке соблазнял миллионы людей на моду курить. Сейчас происходит тоже самое, но с электронными сигаретами. Они стали модными среди молодежи, а что особенно страшно, среди подростков с 12-13 летнего возраста.

То есть, табачные компании подготавливают себе безбедную жизнь на многие десятилетия вперед, готовя новых, зависимых от их продукции, потребителей.

Поэтому, в первую очередь, нельзя делать электронные табачные изделия более дешевыми, уменьшая акциз, а значит и более доступными для подростков.

Необходимо увеличивать ответственность лиц и организаций, реализующих табачные изделия подросткам, усилить контроль за правилами реализации табачных изделий, чтобы они не бросались в глаза всем, кто просто приходит в магазин за хлебом или мороженым.

Активизировать, но не просто формально как раньше – «Курение – вред!» - информационное воздействие на население, особенно, на родителей школьников о вреде курения.

Открыть в медицинских организациях кабинеты помощи людям, желающим бросить курить. Постоянная работа самих медицинских работников со всеми курильщиками, на каждом приеме, о необходимости бросить курить. Потому что, как показывает практика, какие бы не были замечательные технологии, помогающие бросить курить, они малоэффективны если нет главного – мотивации, желания самого курильщика прекратить курение.

- Спасибо за интервью!

Рабига Нурбай



