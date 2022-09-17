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    11:00, 17 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Как бороться с чувством ревности - мнение психолога

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - О ревности, ее причинах, стоит ли ее бояться и надо ли бороться с внезапно возникшим чувством, корреспондент МИА «Казинформ» поговорила с психологом Еленой Колзун.

    Ревность - пожалуй, нет человека, который не сталкивался с подобной гаммой эмоций. Чувство настолько многогранно, что испытать его может даже ребенок. Ревность не ограничивается отношениями между мужчиной и женщиной. Она встречается среди друзей и коллег. Но наш разговор с психологом посвящен как раз той самой ревности, которую испытывают влюбленные.

    - Елена, как квалифицируют ревность психологи?

    - Ревность - сложное, многокомпонентное, я бы сказала, неоднозначное чувство. Это не отдельное ощущение, а микс переживаний. В ней сконцентрировались обида, страх, злость, зависть, тревога, печаль, жалость к себе. С одной стороны, ревность может быть разрушительной и для отношений, и для личности человека. С другой, она служит сигналом тому, что в отношениях что-то происходит. «Он – мой, она – моя» - такое часто можно услышать от только зарождающихся пар. Отсюда возникает чувство собственности. Следствием этого является решение охранять, оберегать, защищать. Это же мое - как иначе. В ревности много соперничества, подозрений, страха разрушить отношения, тревоги от безвестности. Там, где возникает неясность, зарождаются фантазии сродни полнометражным фильмам. Простой пример: в телефоне мужа контакт «Серега», а женщина думает, что там «Снежана», уж больно много мужчина с этим «Серегой» общается и секретничает. И рождаются домыслы о романе супруга и «Снежаны».

    - Где искать причины поведения ревнивого человека?

    - Иногда ревность возникает вследствие эмоционального или физического насилия. В таких случаях начинаются слежки, вплоть до установки в телефоне геолокации, чтобы знать, где находится человек, претензии по поводу задержек с работы, звонков на телефон. В таких отношениях есть проблемы с личными границами и осознанием своих чувств и намерений. У такой ревности есть внутренние предпосылки. Глубинный страх или самоуничижение, когда человек убежден, что с крахом семьи он навсегда останется один. В этом состоянии он начинает панически бояться, следит за партнером. Что из этого получается? Тотальный контроль.

    Конечно, в таких случаях бывает травма прошлых лет. Либо детская, либо опыт прежних романов. И построить здоровые отношения невозможно.

    Есть такая вещь как «проекция неверности партнеру» - психологический механизм, когда человек свои чувства и мысли приписывает другим людям. В случае ревности это происходит следующим образом: женщина позволяет себе флиртовать с другими мужчинами, но есть внутренний запрет, тогда она неосознанно начинает приписывать своему партнеру какие-то интрижки. Дальше - ревность, подозрения, тревога.

    Самая глубокая и не всегда осознаваемая причина - детская травма. Обычно она выявляется только при работе с психологом. Это может быть пример с изменами родителей, ситуации обмана в семье, когда разрушается базовое чувство безопасности ребенка.

    Созависимые отношения родителей - тоже причина. Дети в таких семьях вырастают с ощущением ненужности, одиночества, отсюда - страх утраты любимого, эмоциональная зависимость. Гиперконтролирующие родители тоже могут стать причиной. Ребенок в семье учится нарушать границы и переносит это во взрослую жизнь. - Бывает ли «здоровая» ревность?

    - Чувство ревности - нормальная часть здоровой любви, если оно адекватно и не нарушает границ партнера. Не всегда ревность - источник проблем. В некоторых случаях это вполне ожидаемая реакция на события в отношениях, которые невозможно игнорировать. Ревность часто возникает в начале, когда партнеры ревнуют к друзьям противоположного пола. Здесь нужно прислушаться к своему чувству и определить, какие границы дозволенного нарушены. И сразу определить, а были ли они обсуждены с партнером. Важно говорить и четко очерчивать их с партнером. И еще - если ревность возникла, не надо делать вид, что ее нет. Нужно разбираться, почему она появилась. Не признавать своих чувств - это предательство по отношению к себе. Рано или поздно задушенные эмоции проявят себя в психосоматике или срывах.

    - Ревновать может любой?

    - Да, ревнуют все. Это ответная реакция на какую-то угрозу отношениям. Ревность - универсальное чувство. Оно свойственно всем людям. Но каждый испытывает ее по-разному.

    - Полное отсутствие ревности, такое… на грани равнодушия - это нормально?

    - На грани равнодушия и безразличия, конечно, нет. Если же речь идет о спокойствии, то тогда можно говорить о показателе полного доверия и это нормально. Но здесь нужно понимать, что равнодушие разрушает отношения. Когда одному становится все равно, то строить их дальше сложно. Опять же равнодушие может быть показным и выступать как инструмент манипуляции - сделай что-то и получишь эмоции. Истинная же потеря интереса принесет страдания партнеру.

    - Мужчины и женщины ревнуют одинаково?

    - Все индивидуально. Женщины более эмоциональны, конечно. Ревность их проявляется иначе. Разница может быть в понимании и реакции. Все зависит от склада характера, эмоционального восприятия. Но оба пола ревнивы, бесспорно, и тяжело переносят это чувство.

    - С ревнивцем можно наладить отношения? Или такой тип людей не меняется?

    - Я против того, чтобы бороться с ревностью. Наши чувства естественны и имеют право на существование. Если они возникают, то нужно понять причины. Тем, кто ревнует, я бы рекомендовала разобраться, из чего это чувство состоит, когда возникает. Если ответы на эти вопросы найдены, можно работать с ревностью. Тем, кого ревнуют, следует в первую очередь обсудить ситуацию с партнером, понять его, говорить о своих чувствах. Желательно оценить себя честно: а есть ли у партнера повод для ревности. Стоит подумать, насколько вы готовы идти на уступки, и какие. При этом помнить о личных границах. Вы не обязаны давать доступ к телефону и соцсетям, прекращать общение с людьми. За свои поступки и намерения ответственны вы, но за чувства, возникающие у другого человека, ответственности не несете. Точно также вы не можете контролировать погоду. Ревность - непростое чувство, которое несет много трудностей, но выход есть всегда. Важно понимать, что здоровые отношения строятся на доверии, интересе, уважении.





    Фото: woplan.net

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