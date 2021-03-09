Как благоустраивают и озеленяют Туркестан

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - О ходе работ в областном центре акиму региона Умирзаку Шукееву доложили на очередном объезде города Туркестан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

На строительных площадках Умирзак Шукеев ознакомился с проделанной работой в 32 секторах на территории духовной столицы страны. Он дал ряд конкретных поручений ответственным лицам, а также внес изменения в некоторые проекты.

Отметим, на территории международного аэропорта «Hazret Sultan Airport» планируется открыть 8-рядную парковку. Кроме того, до аэропорта, вдоль трассы Западная Европа - Западный Китай установят флагштоки, светодиодные экраны, более 300 опор освещения, рекламные щиты и около 20 автобусных остановок.

При въезде в город установят архитектурное сооружение высотой 10 метров с орнаментом. Здесь также появится система маршрутных направлений (навигации). Отметим, что до конца месяца на внутригородских и подъездных дорогах к городу установят еще 31 маршрутное направление.

По поручению акима области идет работа по освещению фасадов объектов в административно-деловом центре. Пока что в рамках единой концепции осветят фасады 24 многоэтажных домов. Помимо этого, озеленяют территорию вокруг стадиона «Turkistan Arena».

Напомним, при въезде в областной центр строят мечеть. Это подарок духовной столице страны от соседнего Узбекистана. Религиозный комплекс сможет вместить более 5 тысяч прихожан. Здесь будут здание для проведения обрядов, конгресс-холл, медресе на 400 мест, библиотека и столовая. Общая площадь комплекса составит 20 тысяч кв. м.

Между тем планируется построить новый мост между только что возведенным дендропарком и Парком аттракционов. В то же время очищают и озеленяют территорию парка «Жибек жолы» и Линейного парка. Предприниматели и жители города оформляют в едином стиле фасады жилых домов, бизнес-объекты по проспекту Б. Саттарханова, вдоль Площади символов и Тюркского сада.

Аким области ознакомился с ходом строительством зданий и освещением объектов на территории духовно-культурного центра. Напомним, здесь строят многофункциональный комплекс «Керуен сарай», а также возводят таунхаусы и парк. Кроме того, в настоящее время в парке Международного университета туризма и гостеприимства, на территории театра и отеля «Hampton by Hilton Turkestan» устанавливают уличное освещение.



