    19:13, 13 Декабрь 2025 | GMT +5

    Как безопасно отметить праздники: советы санитарных врачей Астаны

    Праздники — время обильных застолий и перееданий, которые могут отрицательно сказаться на здоровье. Многие считают, что в праздничные дни можно позволить себе все, но специалисты призывают подходить к выбору продуктов с осторожностью, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: freepik.com

    Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Астаны Мухамгали Арыспаев отметил, что в период праздников, в связи с увеличением спроса, на полках магазинов может появляться фальсифицированная или товары с истекшим сроком годности под видом акций и скидок.

    — При выборе и покупке продуктов необходимо тщательно изучать маркировку на этикетке. Продукция без информации об изготовителе, дате изготовления, сроке годности, условиях хранения и другой обязательной информации в соответствии с техническим регламентом ЕАЭС 022/2011 не безопасна для употребления, — предупредил он.

    Несмотря на контроль со стороны уполномоченных органов, в отдельных торговых точках столицы выявляются случаи реализации продукции:

    • без обязательной информации для покупателей (даты выпуска, срока годности, состава продукции, пищевой ценности, информации об изготовителе и др.);
    • без документов, подтверждающих соответствие и безопасность продукции (декларации о соответствии, товаросопроводительной документации);
    • после истечения сроков годности;
    • с нарушением условий хранения.

    — Все эти нарушения подтверждаются многочисленными обращениями от физических лиц и организаций в государственные органы контроля с убедительными основаниями и подтверждающими доказательствами, а также зарегистрированными в городе Астане несколькими групповыми случаями пищевых отравлений, — отметил Мухамгали Арыспаев.

    По данным департамента, 80-90% обращений связаны с продажей кондитерских и кулинарных изделий без маркировки или после истечения сроков годности с нарушением условий хранения, а 100% — с отсутствием декларации о соответствии продукции.

    В связи с этим врачи призывают жителей Астаны не приобретать продукты с отсутствующей или сомнительной маркировкой. При обнаружении такой продукции можно обратиться в департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Астаны или районные управления.

    Для профилактики пищевых отравлений и инфекционных заболеваний специалисты рекомендуют:

    • готовить блюда из свежих продуктов в разумном объеме;
    • выбрасывать остатки еды и кондитерских изделий, которые долго стояли вне холодильника;
    • соблюдать условии хранения продуктов питания и готовых блюд;
    • внимательно подходить к заказу готовых блюд и не пренебрегать санитарной обработкой;
    • быть осторожными с продуктами по акциям и скидкам;
    • не злоупотреблять алкоголем, выбирать качественные напитки в заводской упаковке и не употреблять алкоголь кустарного (домашнего) приготовления;
    • избегать сладких подарков с карамелью, леденцами и нежелательными добавками.

    В праздничном меню специалисты советуют отдать предпочтение полезным продуктам и блюдам. Например, вместо жирных блюд, тортов, салатов с майонезом и пиццы выбирать отварное мясо, запеченную рыбу, холодец, овощи, зелень и фрукты. Клетчатка и витамины в их составе не только поддержат иммунитет, но и помогут ощущать бодрость и сохранять активность.

    Кроме того, важно сохранять баланс между потребляемыми и затрачиваемыми калориями, сочетая застолья с прогулками и физической активностью.

    О том, как казахстанцы отдохнут на Новый год, мы писали ранее.

