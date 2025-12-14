Как безопасно отметить праздники: советы санитарных врачей Астаны

Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Астаны Мухамгали Арыспаев отметил, что в период праздников, в связи с увеличением спроса, на полках магазинов может появляться фальсифицированная или товары с истекшим сроком годности под видом акций и скидок.

— При выборе и покупке продуктов необходимо тщательно изучать маркировку на этикетке. Продукция без информации об изготовителе, дате изготовления, сроке годности, условиях хранения и другой обязательной информации в соответствии с техническим регламентом ЕАЭС 022/2011 не безопасна для употребления, — предупредил он.

Несмотря на контроль со стороны уполномоченных органов, в отдельных торговых точках столицы выявляются случаи реализации продукции:

без обязательной информации для покупателей (даты выпуска, срока годности, состава продукции, пищевой ценности, информации об изготовителе и др.);

без документов, подтверждающих соответствие и безопасность продукции (декларации о соответствии, товаросопроводительной документации);

после истечения сроков годности;

с нарушением условий хранения.

— Все эти нарушения подтверждаются многочисленными обращениями от физических лиц и организаций в государственные органы контроля с убедительными основаниями и подтверждающими доказательствами, а также зарегистрированными в городе Астане несколькими групповыми случаями пищевых отравлений, — отметил Мухамгали Арыспаев.

По данным департамента, 80-90% обращений связаны с продажей кондитерских и кулинарных изделий без маркировки или после истечения сроков годности с нарушением условий хранения, а 100% — с отсутствием декларации о соответствии продукции.

В связи с этим врачи призывают жителей Астаны не приобретать продукты с отсутствующей или сомнительной маркировкой. При обнаружении такой продукции можно обратиться в департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Астаны или районные управления.

Для профилактики пищевых отравлений и инфекционных заболеваний специалисты рекомендуют:

готовить блюда из свежих продуктов в разумном объеме;

выбрасывать остатки еды и кондитерских изделий, которые долго стояли вне холодильника;

соблюдать условии хранения продуктов питания и готовых блюд;

внимательно подходить к заказу готовых блюд и не пренебрегать санитарной обработкой;

быть осторожными с продуктами по акциям и скидкам;

не злоупотреблять алкоголем, выбирать качественные напитки в заводской упаковке и не употреблять алкоголь кустарного (домашнего) приготовления;

избегать сладких подарков с карамелью, леденцами и нежелательными добавками.

В праздничном меню специалисты советуют отдать предпочтение полезным продуктам и блюдам. Например, вместо жирных блюд, тортов, салатов с майонезом и пиццы выбирать отварное мясо, запеченную рыбу, холодец, овощи, зелень и фрукты. Клетчатка и витамины в их составе не только поддержат иммунитет, но и помогут ощущать бодрость и сохранять активность.

Кроме того, важно сохранять баланс между потребляемыми и затрачиваемыми калориями, сочетая застолья с прогулками и физической активностью.

О том, как казахстанцы отдохнут на Новый год, мы писали ранее.



