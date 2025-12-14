Как безопасно отметить праздники: советы санитарных врачей Астаны
Праздники — время обильных застолий и перееданий, которые могут отрицательно сказаться на здоровье. Многие считают, что в праздничные дни можно позволить себе все, но специалисты призывают подходить к выбору продуктов с осторожностью, передает корреспондент агентства Kazinform.
Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Астаны Мухамгали Арыспаев отметил, что в период праздников, в связи с увеличением спроса, на полках магазинов может появляться фальсифицированная или товары с истекшим сроком годности под видом акций и скидок.
— При выборе и покупке продуктов необходимо тщательно изучать маркировку на этикетке. Продукция без информации об изготовителе, дате изготовления, сроке годности, условиях хранения и другой обязательной информации в соответствии с техническим регламентом ЕАЭС 022/2011 не безопасна для употребления, — предупредил он.
Несмотря на контроль со стороны уполномоченных органов, в отдельных торговых точках столицы выявляются случаи реализации продукции:
- без обязательной информации для покупателей (даты выпуска, срока годности, состава продукции, пищевой ценности, информации об изготовителе и др.);
- без документов, подтверждающих соответствие и безопасность продукции (декларации о соответствии, товаросопроводительной документации);
- после истечения сроков годности;
- с нарушением условий хранения.
— Все эти нарушения подтверждаются многочисленными обращениями от физических лиц и организаций в государственные органы контроля с убедительными основаниями и подтверждающими доказательствами, а также зарегистрированными в городе Астане несколькими групповыми случаями пищевых отравлений, — отметил Мухамгали Арыспаев.
По данным департамента, 80-90% обращений связаны с продажей кондитерских и кулинарных изделий без маркировки или после истечения сроков годности с нарушением условий хранения, а 100% — с отсутствием декларации о соответствии продукции.
В связи с этим врачи призывают жителей Астаны не приобретать продукты с отсутствующей или сомнительной маркировкой. При обнаружении такой продукции можно обратиться в департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Астаны или районные управления.
Для профилактики пищевых отравлений и инфекционных заболеваний специалисты рекомендуют:
- готовить блюда из свежих продуктов в разумном объеме;
- выбрасывать остатки еды и кондитерских изделий, которые долго стояли вне холодильника;
- соблюдать условии хранения продуктов питания и готовых блюд;
- внимательно подходить к заказу готовых блюд и не пренебрегать санитарной обработкой;
- быть осторожными с продуктами по акциям и скидкам;
- не злоупотреблять алкоголем, выбирать качественные напитки в заводской упаковке и не употреблять алкоголь кустарного (домашнего) приготовления;
- избегать сладких подарков с карамелью, леденцами и нежелательными добавками.
В праздничном меню специалисты советуют отдать предпочтение полезным продуктам и блюдам. Например, вместо жирных блюд, тортов, салатов с майонезом и пиццы выбирать отварное мясо, запеченную рыбу, холодец, овощи, зелень и фрукты. Клетчатка и витамины в их составе не только поддержат иммунитет, но и помогут ощущать бодрость и сохранять активность.
Кроме того, важно сохранять баланс между потребляемыми и затрачиваемыми калориями, сочетая застолья с прогулками и физической активностью.
