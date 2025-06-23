Как безопасно отдыхать летом — советы Минздрава РК

Национальный центр общественного здравоохранения напоминает: соблюдение простых, но эффективных мер поможет сохранить здоровье и получить от отдыха только положительные эмоции.

Защита от жары и обезвоживания

Избегайте длительного пребывания на солнце в часы пик (с 11:00 до 16:00). Носите легкую светлую одежду и головной убор, пейте воду регулярно, не дожидаясь жажды.

Старайтесь избегать алкоголя и сладких газированных напитков — они способствуют обезвоживанию.

Солнцезащита

Используйте солнцезащитные средства с высоким SPF, особенно на пляже, в горах и при длительном нахождении на улице.

Надевайте солнцезащитные очки и головной убор.

Помните: солнечные ожоги — это не только больно, но и увеличивает риск развития кожных заболеваний в будущем.

Безопасность на воде

Купайтесь только в разрешенных местах. Не оставляйте детей без присмотра у воды.

Никогда не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения — это крайне опасно, даже для опытных пловцов.

Питание и гигиена

Летом особенно важно употреблять только свежие продукты и соблюдать условия их хранения.

Избегайте уличной еды в сомнительных местах, мойте руки перед приемом пищи, особенно в дороге или на природе.

Профилактика укусов насекомых

Используйте репелленты, особенно в местах, где могут водиться клещи и насекомые — переносчики инфекций.

При поездках на природу надевайте закрытую одежду, осматривайте тело после прогулок.

Ранее сообщалось, что дроны напоминают казахстанцам о правилах безопасности на воде.

Почему больше нельзя рассчитывать на дешевые туры за день до вылета, что происходит с ценами на отдых и как не стать жертвой мошенников — читайте в материале корреспондента агентства Kazinform.