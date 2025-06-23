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    15:00, 23 Июнь 2025 | GMT +5

    Как безопасно отдыхать летом — советы Минздрава РК

    Солнечная и теплая погода — это не только приятные эмоции, но и такие риски, как перегрев, обезвоживание, пищевые отравления, травмы на воде и укусы насекомых, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

    Летний отдых Жазғы демалыс пляж жағажай
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Национальный центр общественного здравоохранения напоминает: соблюдение простых, но эффективных мер поможет сохранить здоровье и получить от отдыха только положительные эмоции.

    Защита от жары и обезвоживания

    Избегайте длительного пребывания на солнце в часы пик (с 11:00 до 16:00). Носите легкую светлую одежду и головной убор, пейте воду регулярно, не дожидаясь жажды.

    Старайтесь избегать алкоголя и сладких газированных напитков — они способствуют обезвоживанию.

    Солнцезащита

    Используйте солнцезащитные средства с высоким SPF, особенно на пляже, в горах и при длительном нахождении на улице.

    Надевайте солнцезащитные очки и головной убор.

    Помните: солнечные ожоги — это не только больно, но и увеличивает риск развития кожных заболеваний в будущем.

    Безопасность на воде

    Купайтесь только в разрешенных местах. Не оставляйте детей без присмотра у воды.

    Никогда не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения — это крайне опасно, даже для опытных пловцов.

    Питание и гигиена

    Летом особенно важно употреблять только свежие продукты и соблюдать условия их хранения.

    Избегайте уличной еды в сомнительных местах, мойте руки перед приемом пищи, особенно в дороге или на природе.

    Профилактика укусов насекомых

    Используйте репелленты, особенно в местах, где могут водиться клещи и насекомые — переносчики инфекций.

    При поездках на природу надевайте закрытую одежду, осматривайте тело после прогулок.

    Ранее сообщалось, что дроны напоминают казахстанцам о правилах безопасности на воде.

    Почему больше нельзя рассчитывать на дешевые туры за день до вылета, что происходит с ценами на отдых и как не стать жертвой мошенников — читайте в материале корреспондента агентства Kazinform.

    Теги:
    летний отдых Общество Безопасность Минздрав РК
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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