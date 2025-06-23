Как безопасно отдыхать летом — советы Минздрава РК
Солнечная и теплая погода — это не только приятные эмоции, но и такие риски, как перегрев, обезвоживание, пищевые отравления, травмы на воде и укусы насекомых, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.
Национальный центр общественного здравоохранения напоминает: соблюдение простых, но эффективных мер поможет сохранить здоровье и получить от отдыха только положительные эмоции.
Защита от жары и обезвоживания
Избегайте длительного пребывания на солнце в часы пик (с 11:00 до 16:00). Носите легкую светлую одежду и головной убор, пейте воду регулярно, не дожидаясь жажды.
Старайтесь избегать алкоголя и сладких газированных напитков — они способствуют обезвоживанию.
Солнцезащита
Используйте солнцезащитные средства с высоким SPF, особенно на пляже, в горах и при длительном нахождении на улице.
Надевайте солнцезащитные очки и головной убор.
Помните: солнечные ожоги — это не только больно, но и увеличивает риск развития кожных заболеваний в будущем.
Безопасность на воде
Купайтесь только в разрешенных местах. Не оставляйте детей без присмотра у воды.
Никогда не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения — это крайне опасно, даже для опытных пловцов.
Питание и гигиена
Летом особенно важно употреблять только свежие продукты и соблюдать условия их хранения.
Избегайте уличной еды в сомнительных местах, мойте руки перед приемом пищи, особенно в дороге или на природе.
Профилактика укусов насекомых
Используйте репелленты, особенно в местах, где могут водиться клещи и насекомые — переносчики инфекций.
При поездках на природу надевайте закрытую одежду, осматривайте тело после прогулок.
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