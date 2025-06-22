Сколько стоит улететь по горящей путевке из Казахстана

Когда-то словосочетание «горящая путевка» означало настоящий подарок для туриста — возможность улететь на отдых по цене, вдвое ниже стандартной. Сегодня же понятие изменилось.

Что такое «горящая путевка»?

Ранее горящие туры возникали из-за незаполненных чартерных рейсов. Туроператоры, которые арендовали самолет целиком, вынуждены были продавать оставшиеся билеты по цене ниже себестоимости. Это и были те самые «горящие» предложения, которые позволяли улететь за копейки в хороший отель.

— Но сейчас все иначе. Несколько туроператоров делят борты, и потребность в экстренном заполнении самолетов практически исчезла. Термин «горящий тур» используется в маркетинговых целях и не всегда означает настоящую скидку, — объясняет турагент Валерий Гумиров.

По его словам, тенденция на сегодня такая, что дешевле — не всегда лучше.

— Современные «горящие туры» — это чаще всего предложения в отели сомнительного качества. Мы видим, как туристы, которые отправились отдыхать по акциям, попадают в номера с тараканами, недостроенными корпусами и плохим питанием. Это не экономия — это стресс, — говорит эксперт.

Проблема в том, что отели хорошего уровня либо полностью распроданы по раннему бронированию, либо не участвуют в скидочных акциях. Исключения случаются, но крайне редко.

Когда возможны настоящие скидки

Самые популярные направления летом — это Турция, Египет и Вьетнам. И тут нужно понимать: цены растут почти каждый день. Особенно на хорошие отели — их разбирают первыми. Например, во Вьетнаме даже отели с завтраками могут стоить также дорого, как «все включено» в Турции. То есть, все дорожает, и рано или поздно выбора просто не останется. Но горящие предложения чаще бывают в странах, где не сезон.

— Например, Таиланд летом может быть дешевле, но там сезон дождей. Есть риск, что все 10 дней вы просто будете сидеть в отеле под ливнями. Катар и ОАЭ тоже бывают дешевле, но там очень жарко — не каждый выдержит высокую температуру. Бывает выстреливает и по визовым направлениям — Италия, Чехия, Германия. Здесь стоит учесть получение визы. В ту же Чехию документы подают не позднее чем за 18 дней до вылета. Сама виза может делаться до двух недель. Поэтому такие туры чаще для тех, у кого уже есть открытая мультивиза (шенген). Если она есть, можно ловить выгодные варианты с вылетом хоть на следующий день, — говорит В. Гумиров.

Еще существуют спецпредложения с бесплатным перелетом для детей или со скидками на сервис. Но такие предложения стоит проверять: часто бесплатное размещение для ребенка компенсируется платным перелетом.

— Допустим, в феврале в этом году в Египет можно было спокойно улететь за 600−800 тысяч тенге. А сейчас в сезон таких цен практически не найти. Да, может быть, выстреливает где-то, но прогнозировать за несколько дней до вылета не получится. Забрать «горящую путевку» в отличное место — это большая удача, — говорит спикер.

Для того, чтобы понять ценовую политику, за основу взяли отели 4-5 звезд с вылетом из Астаны и Алматы. В качестве туристов — семья из 4-х человек — родители и двое детей, которые едут отдыхать на 7 дней. Что касается цены, то старт прайса для Египта начинается с 514 614 тысяч тенге (вылет из Алматы) и от 623 319 тенге с вылетом из Астаны. Если брать отели уровня 3-х звезд, то для семьи поездка может обойтись в пределах 400 тысяч тенге.

Чуть выше ценник стоит в турецких отелях: от 668 682 тенге цена стартует с вылетом из Астаны. Из Алматы поездка обойдется от 769 266 тенге. В среднем скидка на отдых в Турции может достигать максимум 30%.

В жаркие летние месяцы более доступным (в сравнении с сезоном) будет отдых в ОАЭ. Цена стартует от 590 тысяч тенге с вылетом из столицы. Поездка из Алматы начинается от 727 464 тенге.

Фото: Kazinform

Риски для туриста

Даже если цена кажется привлекательной, тур может не состояться: нет мест в отеле, не подтверждена бронь, сам туроператор может отказаться.

— У нас был случай, когда пришлось отправить заявки в 9 отелей Таиланда, прежде чем один подтвердился. И так может быть с любым направлением. Повезло, если подтверждается бронь в течение одного, нескольких дней. Но процесс может затянуться до 21 дня, — рассказывает Валерий Гумиров.

Еще следует различать туроператоров и турагентов. Туроператор формирует тур. Они сами не имеют права продавать турпродукт. Его продают только турагенты.

— Зачастую многие туроператоры поступают так: например, тур стоит 1,5 млн тенге. Прошло бронирование, они повысили его до 2,5 млн. За 3 дня до вылета они сбросили опять к той же самой цене 1,5 млн. И назвали это «горящим туром», — поясняет спикер.

Выгодно ли лететь «горящим туром»? Только если человек ни к чему не привязан и может собраться за короткое время. Плюс стоит учитывать трансфер до аэропорта, из которого планируется вылет.

— Иногда остаются буквально одно-два свободных места на рейсе. Бывает, что «горящее» предложение появляется прямо в день вылета, например, вечером вылет из Астаны, а вы живете в другом городе. То есть, мало того, что нужно срочно собраться, еще и добраться до Астаны — это время, деньги и стресс. Поэтому они не всегда выгодны. Чаще всего — это сплошное напряжение: срочный сбор, дорога, отсутствие выбора отелей. В идеале такие предложения подходят только тем, кто может сорваться в любой момент, — говорит турагент.

Бывают и «горящие» предложения на хорошие отели, но это редкость. Причем такие предложения почти никогда не сопровождаются акциями и скидками, как это было раньше. К тому же, сейчас все сильно зависит от курса валют — если тенге укрепился, цена может немного снизиться. Но это, как правило, мелочь: разница 30–50 тысяч тенге на фоне путевки за 700 тысяч — это небольшая экономия.

То есть, небольшие колебания бывают, но это все не те «горящие», что раньше. Иногда скидка — результат простой акции на конкретный отель, а не общего обвала цен. И всё это зависит от того, как сформулирована акция у туроператора.

Раннее бронирование — реальная выгода?

Турагент уточняет: цены в отелях и на рейсы формируются заранее. Туроператоры повышают стоимость постепенно, после каждого блока бронирований.

— Например, в ноябре, в Турции отель стоил 1 250 000 тенге за двоих на 10 ночей, а в начале лета — уже 1 700 000. Никакой «горящей» цены на него соответственно не будет, — подчеркивает Валерий.

Раннее бронирование также дает выбор: можно заранее занять хорошие места, выбрать любимый отель и номер.

Как не стать жертвой мошенников

Предложение «горящих туров» — поле деятельности для мошенников. Зачастую многие туристы и попадают на уловку, обращая внимание на цену. Хоть и сегодня наличие офиса — не гарантия надежности, некоторые пункты при выборе турагента стоит учитывать.

— На что обращать внимание? Конечно же, это цена. Если предложение заметно дешевле, чем у других агентов, это подозрительно. Наличие договора — даже с ним можно обмануть, но его отсутствие — красный флаг. Всегда пытайтесь связаться по видеосвязи с турагентом, так хоть получится зафиксировать человека, который предлагает вам путевку, — делится советами собеседник.

Еще надежным способом является проверка цены на сайте туроператора напрямую.

Где найти «горящий тур»?

У многих туристических компаний есть специальные группы в WhatsApp, Telegram и других мессенджерах, куда отправляют актуальные направления. Смотреть можно там, но проверять лучше на сайте, связываясь с агентом.

— Особенно подозрительно будет выглядеть предложение отказного тура за 300 тысяч тенге со срочным вылетом. Стоит понимать, что наличие отзывов не говорит о том, что это добросовестные турагенты. Всегда проявляйте бдительность, — резюмирует спикер.

Ранее Kazinform делился ценами на тур за границу в Казахстане.