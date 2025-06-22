РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:28, 22 Июнь 2025 | GMT +5

    Дроны напоминают казахстанцам о правилах безопасности на воде

    В Казахстане продолжается информационная кампания среди жителей, проживающих вблизи водоёмов, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС.

    Дроны напоминают казахстанцам о правилах безопасности на воде
    Фото: МЧС

    — В связи с началом купального сезона в целях повышения уровня безопасности и информированности населения департамент по чрезвычайным ситуациям совместно с воинской частью 20982 МЧС РК продолжает информационную кампанию среди жителей, проживающих вблизи водоёмов, — сообщили в ведомстве.

    В населённых пунктах, расположенных рядом с реками, озёрами и другими водоёмами, осуществляется аэровизуальное оповещение с использованием беспилотного летательного аппарата, оснащённого громкоговорителем. В заранее определённое время дрон передаёт голосовые предупреждения о правилах безопасного поведения на воде.

    По информации МЧС, особое внимание будет уделено семьям с детьми, пожилым гражданам, а также жителям, проживающим вблизи потенциально опасных участков водоёмов.

    Ранее мы писали, как работают спасатели на водоемах Караганды.

    Теги:
    МЧС Беспилотники летний отдых Лето Безопасность Реки Рекомендации МЧС
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают