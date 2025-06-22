Дроны напоминают казахстанцам о правилах безопасности на воде

— В связи с началом купального сезона в целях повышения уровня безопасности и информированности населения департамент по чрезвычайным ситуациям совместно с воинской частью 20982 МЧС РК продолжает информационную кампанию среди жителей, проживающих вблизи водоёмов, — сообщили в ведомстве.

В населённых пунктах, расположенных рядом с реками, озёрами и другими водоёмами, осуществляется аэровизуальное оповещение с использованием беспилотного летательного аппарата, оснащённого громкоговорителем. В заранее определённое время дрон передаёт голосовые предупреждения о правилах безопасного поведения на воде.

По информации МЧС, особое внимание будет уделено семьям с детьми, пожилым гражданам, а также жителям, проживающим вблизи потенциально опасных участков водоёмов.

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