Лодка надежды: как работают спасатели на водоемах Караганды

С началом купального сезона во всех водно-спасательных подразделениях Карагандинской области начинается «горячая пора». В регионе определены 89 специально отведенных мест для купания. За безопасностью на водоемах области в круглосуточном режиме следят 120 спасателей пяти подразделений.

Спецтехника для водоёмов

С каждым годом улучшается техническое обеспечение спасателей-водолазов. Совсем недавно для патрулирования одной из крупных акватории области — озеро Балхаш была приобретена высокоскоростная лодка «Marlin-830», которая развивает максимальную скорость до 53 морских узлов. Одновременно на ней могут разместиться 10 человек.

С приобретением «Marlin-830», теперь в распоряжении приозёрских спасателей три высокоскоростные лодки. Две других — «Гладиус-520» и «Winboat-47» — были куплены ранее.

Озеро Балхаш также патрулируют и на технике Управления по ЧС города Балхаша. В распоряжении ведомства «Бертыс», «Казбот-600», «Winboat-47» и «Обь-3».

На высокоскоростных лодках патрулируют и другие водоёмы Карагандинской области. За безопасностью на Фёдоровском водохранилище следят на судах «Казбот-53» и «Winboat-47». Самаркандское водохранилище, помимо двух таких же судов, патрулирует и лодка «Обь-3».

За безопасностью на Топарском водохранилище следят на «Winboat-43» и «Оби-3».

— На сегодняшний день потребности подразделений ДЧС по Карагандинской области в технике полностью не закрыты. Необходимо приобрести ещё четыре скоростных судна. По одному катеру нужно станциям в Караганде, Балхаше, Темиртау и Топаре, — говорит Акерке Казбек, пресс-секретарь ДЧС Карагандинской области.

Фото: ДЧС Карагандинской области

Помимо лодок, водолазы оснащаются подводными дронами и специальными глубоководными водолазными шлемами. Эти приспособления призваны облегчать поисковые работы водолазов-спасателей.

— Я пришел работать спасателем почти 20 лет назад. И если сравнить оснащение техникой и инвентарем тех времен и что мы имеем сейчас, это как небо и земля. Бывали дни, когда у нас не было машин, чтобы доехать до места происшествия. А сейчас оснащение спасателей хорошее. Из современных гаджетов хотелось бы, конечно, спасательные круги по типу дронов, которые управляются дистанционно. Они намного облегчили бы работу спасателей, — говорит руководитель водно-спасательного отделения Александр Вицу.

Водолазы-спасатели

Вода — коварная стихия. Об этом знает каждый спасатель-водолаз. Поэтому осторожность у этих представителей профессии уже как образ жизни. Каждое погружение — очередной урок, говорят опытные водолазы. Теории и практике карагандинских водолазов-спасателей обучают на базе спасательной станции в Приозёрске. А жизненный опыт они получают непосредственно при каждом погружении на различных водоемах региона.

— Работа водолаза очень напряженная. И надо сказать, что не каждый спасатель сможет спасти человека, особенно тонущего. Так как в воде человек поддается панике и не контролирует свои действия. Порой он может быть агрессивен и силен. Даже хрупкая девушка, тонущая в воде, может утопить самого спасателя, — делится Александр Вицу.

Как показывает практика и статистика, в большинстве случаев несчастным случаям на воде подвержены подростки и мужчины. Если первые заходят в воду «на спор» с друзьями, то вторые в алкогольном опьянении не чувствуют опасности.

— И в том, и в другом случае есть «вызов» какой-то. В алкогольном опьянении человек ничего не боится, он думает, что он супер-пловец, и хочет это доказать себе или окружающим. А в случае с подростками причиной становится буллинг или спор. Когда сверстники давят, уговаривая прыгнуть в воду и доказать свою храбрость, либо ради интереса заключают пари, — говорит спасатель-водолаз.

Фото: ДЧС Карагандинской области

К сожалению, после таких опрометчивых действий спасателям приходится искать утонувших. И в этот момент водолазам приходится работать под давлением родных утонувшего.

— В такие моменты на водолазах огромная ответственность. Так как на берегу их ждут родные и близкие ушедшего под воду человека. Они нервничают, паникуют и требуют, чтобы водолазы как можно скорее погрузились в воду и начали поиски. Но ведь важна и жизнь самого спасателя. Для этого он должен правильно надеть снаряжение. Как правило, на это уходит как минимум 5-7 минут. Мы понимаем, что это долго для волнующегося человека. Но если водолаз правильно не наденет свой костюм, то и поиски он не сможет проводить как полагается. Иногда ребята днями и неделями ищут тело. Но у воды есть свой характер. Она «отдает» утонувшего тогда, когда захочет. Порой мы несколько раз прочесываем дно одного участка, а потом спустя некоторое время на том месте всплывает тело, — делится руководитель водно-спасательного отделения Александр Вицу.

С начала купального сезона в Карагандинской области утонули два человека. В прошлом году за все лето под воду ушли 12 человек. Чтобы уменьшить эту статистику, спасатели каждый год стараются улучшить технику, усилить профилактику, ежедневно напоминать отдыхающим о соблюдении мер безопасности на воде и купаться исключительно в разрешенных местах.

Ранее сообщалось, что в Казахстане официально разрешены 698 мест для купания.