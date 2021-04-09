Как астанчанам можно получить вакцину от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане началась вакцинация горожан по предварительной записи. О том, как можно записаться, рассказал руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султана Тимур Муратов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На онлайн-брифинге в СЦК глава УОЗ отметил, что в Нур-Султане для выработки коллективного иммунитета планируется вакцинировать свыше 600 тысяч человек или не менее 60% населения города.

«На сегодня в столице свыше 22 500 человек получили вакцину от коронавирусной инфекции. Это лица из числа медицинских работников, педагогов, сотрудников силовых структур, дипломатических служб и лиц с хроническими заболеваниями. Осложнений после вакцины не зарегистрировано. На этой неделе началась вакцинация горожан только по предварительной записи. То есть каждый желающий получить прививку против КВИ может записаться на вакцинацию в организации ПМСП самостоятельно и ожидать приглашения», - сказал Тимур Муратов.

Алгоритм записи на вакцинацию против COVID-19

Лица, желающие получить вакцину против коронавирусной инфекции, могут оставить заявку двумя путями.

1. На портале eGov доступна услуга «Запись на вакцинацию». Услуга позволит гражданам РК записываться на вакцинацию, выбрав удобный для него Регион и Медицинскую организацию. Список медицинских организаций, доступных для записи с eGov настроен в ИС СУР. Заявка, поданная на eGov, будет поступать в личный кабинет врача в модуле «Вакцинация», где врачу доступен функционал распределения заявок.

2. Через call-центры медицинских организаций, которые указаны на сайте организаций и управления общественного здравоохранения.

На основании поступившей заявки формируются списки лиц, подлежащих вакцинации, данные пациента вводятся в eGov согласно РПН, устанавливается дата и время вакцинации с учетом мер социального дистанцирования.

Как только участковый врач поставит пациента в график вакцинации, будет направлено смс-уведомление на персональный номер пациента с указанием даты, времени и места вакцинации.

После вакцинации пациент находится под 30-минутным наблюдением врача, далее обзвон участковым врачом для уточнения состояния здоровья.

«Для охвата населения вакцинацией увеличено количество прививочных пунктов в медицинских организациях с 36 до 100, работа которых продлена с 8:00 утра до 12:00 часов ночи. Также для обеспечения доступности населения к данной услуге, совместно с департаментом санитарно-эпидемиологического контроля мы разворачиваем пункты вакцинации в торгово-развлекательных центрах города. Так, в ТРЦ «Хан-Шатыр» и «MegaSilkWay» идет подготовка к работе по проведению вакцинации населения с учетом всех санитарно-эпидемиологических требований. На местах в ТРЦ будут дежурить 2 бригады до обеда, и еще 2 – до конца закрытия центра. В составе бригады: врачи и медицинские сестры», - пояснил Тимур Муратов.