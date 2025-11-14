Как Актобе готовится к паводкам

В Актобе реализуется всего 23 мероприятий. Большая часть из них направлена на укрепление береговой линии рек на территории садоводческих массивов. Например, в садоводстве «Ромашка» укреплен берег реки Тамды, подрядчик насыпал песок на 250 метров земли. В жилых массивах Восточный, Ульке, Думан, а также в садоводческих товариществах «Горпрокуратура», «Зооветснаб-2», «Водоснабженец», «Локомотив депосы-8», «Геолог-4» и в жилом массиве Курайлы проведены работы по отводу воды для предотвращения весеннего паводка. Аналогичные работы выполнены на реках Песчанка и Жинишке.

— В жилых массивах Онтустик-Батыс-2, Сазды-2, Таншолпан, Бауырластар-5, Акшат ведутся работы по отводу воды, а в некоторых местах они уже подходят к завершению. Такие же мероприятия проводятся в садоводствах «Геофизик-2» и «Авиатор-5». В жилом массиве Курайлы устанавливается водопропускная труба. На эти работы из бюджета выделено 469 млн тенге, — сообщила пресс-секретарь акима Актобе Айгуль Байменова.

Фото: пресс-служба акима Актобе

Акимы Алматинского и Астанинского районов города провели встречи с жителями, в ходе которых жители садоводств и жилых массивов задали вопросы о проводимых противопаводковых работах.

— На участках береговой линии рек, расположенных рядом с пригородными жилыми массивами, ведутся работы по укреплению. Также очищаются водопропускные каналы. Эти мероприятия завершатся к середине декабря. Главная цель — отвод воды, — отметил аким Алматинского района Рустем Утешов.

