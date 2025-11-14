Как Акмолинская область готовится к весеннему паводку

Информацией о том, как ведется подготовка к предстоящему паводковому периоду, поделились в пресс-службе акимата Акмолинской области.

По данным ведомства, в регионе уже проведена большая работа, направленная на защиту населения и инфраструктуры. Организована масштабная очистка и дноуглубление русел ключевых рек: Калкутан, Нура, Чаглинка, Жабай. Общая протяженность выполненных работ по очистке и спрямлению рек в области составила 44 км.

— Завершена очистка и дноуглубление русла реки Калкутан Астраханского района, берегоукрепление и очистка русла реки Нура Целиноградского района, а также очистка русла реки Чаглинка в селе Садовое Зерендинского района. Общая протяженность выполненных работ составляет 6,7 км. На стадии завершения находятся работы по углублению и расширению русел рек Чаглинки и Жабай в Сандыктауском районе, а также реки Есиль в Целиноградском районе. Продолжаются работы по очистке и спрямлению русла реки Жабай в Атбасаре. Завершены работы на участке протяженностью 5,8 км при плане 7,2 км, — поделились в ведомстве.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

Завершены также работы по укреплению и восстановлению 11 критически важных гидротехнических сооружений в Буландынском (плотины Шубарагаш, Мат), Атбасарском (плотины «Сепе-1», Садовое), Бурабайском (плотина Заячья-2, Веденовская) и других районах (Красноборское водохранилище и дамба озера Жарлыколь Аккольского района, плотины № 1, № 2 и дамба села Аксу района Биржан сал).

Для дальнейшего содержания 17 плотин и дамб переданы на баланс ГКП на ПХВ «Акмола Су Коймалары». На эти цели приобретено 11 единиц техники на сумму 600 млн тенге.

— На стадии завершения строительство дамбы в селе Жибек Жолы и ремонт дамбы станции «Анар» Аршалынского района, а также ремонт плотин Прохоровско-Колоковская и Тастыозек Буландынского района. Также проводятся работы по строительству шлюзов и консервации существующего водопропускного сооружения на плотине «Дамсинская» Шортандинского района, — отметили в ведомстве.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

Чиновники добавили, что также начаты работы по капитальному ремонту системы лиманного орошения «Кызыл Жулдыз» в Астраханском районе и реконструкции плотины «Иванковская» в Буландынском районе.

В целом, как заверили в ведомстве, реализация мероприятий по строительству и реконструкции 18 гидротехнических сооружений позволит обеспечить безопасное регулирование порядка 80 млн кубических метров талых вод в весенний период.

Также на ежегодно подтопляемом участке завершено строительство автомобильного моста на автодороге «Атбасар — Сочинское».

Проведены работы по обустройству и расширению 46 км каналов и арыков, а также укреплению 28 км защитных валов, установке и замене 147 водопропускных труб, что позволит обеспечить безопасный пропуск талых вод в весенний период.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

— Из зон возможного подтопления в Астраханском, Сандыктауском и Зерендинском районах уже переселено 37 семей на безопасные участки. Это 23 семьи из села Старый Колутон Астраханского района, две семьи из села Максимовка Сандыктауского района и 12 — из Зерендинского. В рамках программы реновации планируется также дополнительно переселить 53 семьи городе Макинске Буландынского района, чьи дома находятся в опасных зонах, — резюмировали в акимате.

Напомним, ранее сообщалось, что регионы Казахстана готовятся к весенним паводкам.