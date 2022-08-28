28 Августа 2022 13:13

Кафе на территории рынка горело в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы ночью на территории рынка «Саудакент» по проспекту Райымбека загорелось одноэтажное кафе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео пожара появилось в сети. По данным ДЧС Алматы, 28 августа в 02:09 ночи пожарные расчеты были направлены по повышенному рангу вызова в Жетысуский район в проспект Райымбека, 237 Б. Рынок «Саудакент».

«По прибытии первых пожарных расчетов через шесть минут, происходило горение одноэтажного кафе открытым пламенем на территории рынка на площади 260 кв. м. Создалась угроза распространения огня на примыкающие строения. Пожар локализован в 02:39 и ликвидирован в 02:44. Удалось отстоять соседние примыкающие строения. Причина пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет», - проинформировали в ДЧС.

На месте происшествия работали 16 единиц техники и 47 человек личного состава ДЧС. По данным ведомства, проблем при тушении пожара не было.

Кадр из видео/instagram.com/almaty_kris_p