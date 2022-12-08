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Кафе горело в Алматинской области

8 Декабря 2022, 20:05
Кафе горело в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В селе Отеген батыр Илийского района произошел пожар в одном из кафе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ДЧС, 8 декабря в 16:39 произошло загорание кафе на площади 10 квадратных метров в селе Отеген батыр по улице Жансугурова. Видео пожара появилось в сети.

«На место происшествия незамедлительно были направлены силы и средства по повышенному рангу вызова. По прибытию выяснилось, что произошло возгорание масла во фритюрнице внутри металлического контейнера, пристроенного к кафе, на площади 10 квадратных метров. Возгорание локализовали в 16:43 и ликвидировали в 16:46. Жертв и пострадавших нет. На место вызова выезжали восемь сотрудников и две единицы техники», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.


Кадр из видео
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