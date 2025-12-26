Кадровый резерв педагогов: 71% назначен на руководящие должности

— Наряду с подготовкой педагогов большое внимание уделяется формированию резерва профессиональных управленческих кадров для школ. С 2023 года по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева реализуется проект «1 000 лидеров изменений в образовании». Проект, построенный по модели Президентского молодежного кадрового резерва, направлен на подготовку нового поколения управленцев, способных обновлять систему образования и повышать эффективность управления. Проект разработан с учетом международного опыта. Педагоги и заместители директоров школ, прошедшие отбор, обучались по трехуровневой программе. Участники, успешно завершившие обучение и включенные в кадровый резерв, получили право назначения на руководящие должности без прохождения конкурсных процедур. За три года в кадровый резерв вошли 986 специалистов, — сказал К. Жумашев.

По его словам, в 2023–2024 годах статус резервиста получили 583 педагога, из них 419 человек, или 71%, уже назначены на руководящие должности. В том числе, 41 сегодня возглавляет школы проекта «Келешек мектептері». В результате дефицит директоров школ в стране сократился в три раза. В 2025 году в республиканский кадровый резерв приняты еще 403 педагога.

Спикер отметил, что одним из ключевых факторов качества образования остается высокий профессионализм педагогов. В этом направлении Министерством просвещения ведется системная работа по обеспечению непрерывного профессионального развития учителей. В соответствии с Законом «О статусе педагога» повышение квалификации проводится не реже одного раза в три года, что означает ежегодное обучение примерно 33,3% педагогов страны.

С начала 2025 года за счет средств государственного бюджета курсы повышения квалификации прошли более 91 тысячи педагогов системы среднего образования. Обучение охватило учителей начальных классов, общественно-гуманитарного и естественно-математического направлений, а также преподавателей физической культуры. Дополнительно проводилось обучение по вопросам инклюзивного образования, лидерства, инноваций и цифровых компетенций.

Как сообщил К. Жумашев, казахстанские педагоги проявляют высокий интерес к обучению в сфере искусственного интеллекта. В бесплатном онлайн-курсе по искусственному интеллекту, разработанном Национальным центром повышения квалификации «Өрлеу» совместно с ЮНЕСКО, приняли участие более 338 тысяч учителей. Сертификаты получили около 267 тысяч участников, что составляет 79%.

Председатель Комитета также сообщил, что педагоги проходят аттестацию каждые пять лет. В 2025 году в стране запущена национальная платформа непрерывного профессионального развития педагогов «Ұстаз». Платформа автоматически получает данные из государственных информационных систем. Сведения о месте работы, стаже, уровне образования и достижениях объединены в единую базу.

Цифровой формат позволил сократить бумажную нагрузку, обеспечить прозрачность и объективность аттестации, а также исключить влияние человеческого фактора. В 2025 году в автоматизированной системе аттестация проводилась для квалификационных категорий «педагог-модератор» и «педагог-сарапшы». Категории «педагог-зерттеуші» и «педагог-шебер» проходили аттестацию в традиционном формате через портал электронного правительства. Всего в этом году через платформу подано 93,1 тысячи заявлений.

