    13:57, 26 Декабрь 2025 | GMT +5

    Кадровый резерв педагогов: 71% назначен на руководящие должности

    С 2023 года в кадровый резерв управленческих кадров для школ вошли 986 специалистов. Об этом сообщил председатель Комитета среднего образования Министерства просвещения РК Каныбек Жумашев на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент агентства Kazіnform.

    Фото: акимат Астаны

    — Наряду с подготовкой педагогов большое внимание уделяется формированию резерва профессиональных управленческих кадров для школ. С 2023 года по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева реализуется проект «1 000 лидеров изменений в образовании». Проект, построенный по модели Президентского молодежного кадрового резерва, направлен на подготовку нового поколения управленцев, способных обновлять систему образования и повышать эффективность управления. Проект разработан с учетом международного опыта. Педагоги и заместители директоров школ, прошедшие отбор, обучались по трехуровневой программе. Участники, успешно завершившие обучение и включенные в кадровый резерв, получили право назначения на руководящие должности без прохождения конкурсных процедур. За три года в кадровый резерв вошли 986 специалистов, — сказал К. Жумашев.

    По его словам, в 2023–2024 годах статус резервиста получили 583 педагога, из них 419 человек, или 71%, уже назначены на руководящие должности. В том числе, 41 сегодня возглавляет школы проекта «Келешек мектептері». В результате дефицит директоров школ в стране сократился в три раза. В 2025 году в республиканский кадровый резерв приняты еще 403 педагога.

    Спикер отметил, что одним из ключевых факторов качества образования остается высокий профессионализм педагогов. В этом направлении Министерством просвещения ведется системная работа по обеспечению непрерывного профессионального развития учителей. В соответствии с Законом «О статусе педагога» повышение квалификации проводится не реже одного раза в три года, что означает ежегодное обучение примерно 33,3% педагогов страны.

    С начала 2025 года за счет средств государственного бюджета курсы повышения квалификации прошли более 91 тысячи педагогов системы среднего образования. Обучение охватило учителей начальных классов, общественно-гуманитарного и естественно-математического направлений, а также преподавателей физической культуры. Дополнительно проводилось обучение по вопросам инклюзивного образования, лидерства, инноваций и цифровых компетенций.

    Как сообщил К. Жумашев, казахстанские педагоги проявляют высокий интерес к обучению в сфере искусственного интеллекта. В бесплатном онлайн-курсе по искусственному интеллекту, разработанном Национальным центром повышения квалификации «Өрлеу» совместно с ЮНЕСКО, приняли участие более 338 тысяч учителей. Сертификаты получили около 267 тысяч участников, что составляет 79%. 

    Председатель Комитета также сообщил, что педагоги проходят аттестацию каждые пять лет. В 2025 году в стране запущена национальная платформа непрерывного профессионального развития педагогов «Ұстаз». Платформа автоматически получает данные из государственных информационных систем. Сведения о месте работы, стаже, уровне образования и достижениях объединены в единую базу.

    Цифровой формат позволил сократить бумажную нагрузку, обеспечить прозрачность и объективность аттестации, а также исключить влияние человеческого фактора. В 2025 году в автоматизированной системе аттестация проводилась для квалификационных категорий «педагог-модератор» и «педагог-сарапшы». Категории «педагог-зерттеуші» и «педагог-шебер» проходили аттестацию в традиционном формате через портал электронного правительства. Всего в этом году через платформу подано 93,1 тысячи заявлений.

    Ранее мы писали о том, что количество нарушений прав педагогов сократилось в три раза.

    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
    Автор
