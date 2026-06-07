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    Кадровые перестановки недели: кто получил новые назначения

    Сразу несколько государственных органов и регионов Казахстана получили новых руководителей. Назначения затронули Администрацию Президента, Министерство финансов, органы статистики, прокуратуру, сельское хозяйство и акимат Шымкента, передает корреспондент агентства Kazinform.

    обзор назначений
    Фото: Акорда

    Ержан Жиенбаев назначен заместителем руководителя Администрации Президента РК.

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    Фото: Правительство РК

    Жиенбаев Ержан Нурланович родился в 1981 году в городе Алматы.

    В 2002 году окончил Университет «Туран» по специальности юриспруденция; в 2018 году обучение по программе «Executive MBA» РАНХиГС.

    С 2002 по 2005 годы трудился в системе Министерства финансов РК.

    С 2005 по 2012 годы работал в структуре Канцелярии Премьер-Министра РК. Занимал должности старшего эксперта, главного эксперта, главного консультанта, заведующего сектором, заместителя заведующего Юридическим отделом Канцелярии Премьер-Министра РК.

    С 2012 по 2013 годы — заместитель заведующего Отдела законодательства, обороны и правопорядка Канцелярии Премьер-Министра РК.

    С 2013 по июль 2019 года занимал должность заведующего Юридическим отделом Канцелярии Премьер-Министра РК.

    С июля по октябрь 2019 года являлся заместителем Руководителя Канцелярии Премьер-Министра РК.

    С октября 2019 года по сентябрь 2023 года занимал должность заместителя Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.

    1 сентября 2023 года Указом Главы государства был назначен помощником Президента Республики Казахстан по правовым вопросам.

    Нурмахан Адильбеков назначен председателем Комитета государственного имущества и приватизации.

    Нурмахан Адильбеков назначен председателем Комитета государственного имущества и приватизации
    Фото: Минфин

    Адильбеков Нурмахан Абылкасымович родился 19 февраля в 1973 году в Южно-Казахстанской области.

    В 1994 году окончил Казахскую государственную академию управления; в 2004 году окончил Казахский гуманитарно-юридический университет.

    Трудовую деятельность начал в 1994 году в хлопководческого совхоза «Победа».

    С 1995 по 2010 годы — работал на разных должностях в Комитете государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

    С 2014 по 2020 годы — на разных должностях в АО «Информационно-учетный центр».

    С 2020 по 2022 год — руководитель управления продажи объектов республиканской собственности и постприватизационного контроля Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

    С 2022 по 2024 год — руководитель департамента государственного имущества и приватизации города Шымкент Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

    С 2024 по 2026 год — заместитель председателя Комитета государственного имущества и приватизации МФ РК

    Сания Жаримбетова назначена руководителем департамента статистики по области Жетысу

    Сания Жаримбетова назначена руководителем департамента статистики по области Жетысу
    Фото: Бюро нацстатистики

    Жаримбетова Сания Досмаганбетовна родилась в 1989 году в Кызылординской области.

    В 2010 году окончила Казахский гуманитарно-юридический университет (2010), специальность «Юриспруденция»; в 2014 году — Алматинскую академию экономики и статистики, специальность «Экономика и статистика»; в 2016 г.- Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

    В разные годы работала в Департаменте статистики по г. Астана, Центральном аппарате Национального бюро статистики. 10.2022-06.2026 была руководителем Департамента Национального бюро статистики по области Улытау.

    Жансултан Сейтжанов назначен руководителем территориальной инспекции Минсельхоза в Туркестанской области

    Жансултан Сейтжанов возглавил территориальную инспекцию Минсельхоза в Туркестанской области
    Фото: Комитет государственной инспекции в АПК МСХ РК

    Сейтжанов Жансултан Адилжанович родился 30.05.1992 года село Шилик Отырарского района, ЮКО

    В 2013 году окончил Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова по специальности «Агроинженерия»; в 2017 году — по специальности «Экономика».

    Трудовую деятельность начал в 2009 году в ТОО «Отырар балық», где работал до 2015 года, пройдя путь от работника до директора предприятия.

    Государственную службу начал в 2015 году в аппарате акима Каргалинского сельского округа Отырарского района Южно-Казахстанской области в должности главного специалиста, заведующего военно-учётным столом и налогового агента.

    В 2017–2020 годах занимал должность акима Шиликского сельского округа Отырарского района Туркестанской области.

    В 2020–2021 годах возглавлял отдел экономики и финансов аппарата акима Отырарского района.

    В 2021–2024 годах занимал должность заместителя акима Отырарского района.

    С 31 декабря 2024 года по 3 июня 2026 года работал заместителем руководителя Туркестанской областной территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе.

    Биржан Азимбердиев назначен акимом района Туран города Шымкент.

    Биржан Азимбердиев возглавил район Туран в Шымкенте
    Фото: акимат города Шымкент

    Азимбердиев Биржан Канатович родился в1991 году в селе Жибек Жолы Сарыагашского района ЮКО.

    В 2014 году окончил Оксфордский университет Брукс, бакалавр финансов, экономики и международного бизнеса, в 2015 г. - Университет Лондонского Сити (2015), магистр бизнеса в области международной экономики

    В разные годы работал: и.о. главного специалиста организационно-финансового сектора, до получения результатов спецпроверки, отдел предпринимательства города Шымкент (30.09.12.29.2016.2016);

    Главный специалист, организационно-финансовый сектор, отдел предпринимательства города Шымкент (29.12.03.16.2016.2017);

    Руководитель сектора промышленности, малого и среднего бизнеса и внешнеэкономических связей отдела предпринимательства г. Шымкента (16.03.08.01.2017.2018);

    Руководитель отдела привлечения инвестиций и экспорта, Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Шымкента (01.08.01.05.2018.2021);

    Заместитель руководителя управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития города Шымкент (05.01.07.03.2021.2023);

    Руководитель управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития города Шымкент (03.07.2023-06.2026);

    Жандос Абдибаев назначен прокурором Жамбылской области

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    Фото: прокуратура Алматы

    Абдибаев Жандос Нарымбетович родился в 1986 году в Алматинской области.

    Окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби (2008), специальность «Юриспруденция». Классный чин — советник юстиции.

    Работа на различных должностях прокуратуры г. Алматы (2009);

    Начальник Управления по надзору за законностью оперативно-розыскной, контрразведывательной деятельности и негласных следственных действий прокуратуры г. Алматы;

    Руководитель Аппарата прокуратуры г. Алматы;

    Заместитель прокурора г. Алматы (01.08.2022-06.2026).

    Кадровые назначения Правительство РК Назначения Акимы
    Айзада Агильбаева
    Айзада Агильбаева
    Автор