Кадровые перестановки недели: кто получил новые назначения

Сразу несколько государственных органов и регионов Казахстана получили новых руководителей. Назначения затронули Администрацию Президента, Министерство финансов, органы статистики, прокуратуру, сельское хозяйство и акимат Шымкента, передает корреспондент агентства Kazinform.

Ержан Жиенбаев назначен заместителем руководителя Администрации Президента РК.



Фото: Правительство РК

Жиенбаев Ержан Нурланович родился в 1981 году в городе Алматы.

В 2002 году окончил Университет «Туран» по специальности юриспруденция; в 2018 году обучение по программе «Executive MBA» РАНХиГС.

С 2002 по 2005 годы трудился в системе Министерства финансов РК.

С 2005 по 2012 годы работал в структуре Канцелярии Премьер-Министра РК. Занимал должности старшего эксперта, главного эксперта, главного консультанта, заведующего сектором, заместителя заведующего Юридическим отделом Канцелярии Премьер-Министра РК.

С 2012 по 2013 годы — заместитель заведующего Отдела законодательства, обороны и правопорядка Канцелярии Премьер-Министра РК.

С 2013 по июль 2019 года занимал должность заведующего Юридическим отделом Канцелярии Премьер-Министра РК.

С июля по октябрь 2019 года являлся заместителем Руководителя Канцелярии Премьер-Министра РК.

С октября 2019 года по сентябрь 2023 года занимал должность заместителя Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.

1 сентября 2023 года Указом Главы государства был назначен помощником Президента Республики Казахстан по правовым вопросам.

Нурмахан Адильбеков назначен председателем Комитета государственного имущества и приватизации.

Фото: Минфин

Адильбеков Нурмахан Абылкасымович родился 19 февраля в 1973 году в Южно-Казахстанской области.

В 1994 году окончил Казахскую государственную академию управления; в 2004 году окончил Казахский гуманитарно-юридический университет.

Трудовую деятельность начал в 1994 году в хлопководческого совхоза «Победа».

С 1995 по 2010 годы — работал на разных должностях в Комитете государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

С 2014 по 2020 годы — на разных должностях в АО «Информационно-учетный центр».

С 2020 по 2022 год — руководитель управления продажи объектов республиканской собственности и постприватизационного контроля Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

С 2022 по 2024 год — руководитель департамента государственного имущества и приватизации города Шымкент Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

С 2024 по 2026 год — заместитель председателя Комитета государственного имущества и приватизации МФ РК

Сания Жаримбетова назначена руководителем департамента статистики по области Жетысу

Фото: Бюро нацстатистики

Жаримбетова Сания Досмаганбетовна родилась в 1989 году в Кызылординской области.

В 2010 году окончила Казахский гуманитарно-юридический университет (2010), специальность «Юриспруденция»; в 2014 году — Алматинскую академию экономики и статистики, специальность «Экономика и статистика»; в 2016 г.- Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

В разные годы работала в Департаменте статистики по г. Астана, Центральном аппарате Национального бюро статистики. 10.2022-06.2026 была руководителем Департамента Национального бюро статистики по области Улытау.

Жансултан Сейтжанов назначен руководителем территориальной инспекции Минсельхоза в Туркестанской области

Фото: Комитет государственной инспекции в АПК МСХ РК

Сейтжанов Жансултан Адилжанович родился 30.05.1992 года село Шилик Отырарского района, ЮКО

В 2013 году окончил Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова по специальности «Агроинженерия»; в 2017 году — по специальности «Экономика».

Трудовую деятельность начал в 2009 году в ТОО «Отырар балық», где работал до 2015 года, пройдя путь от работника до директора предприятия.

Государственную службу начал в 2015 году в аппарате акима Каргалинского сельского округа Отырарского района Южно-Казахстанской области в должности главного специалиста, заведующего военно-учётным столом и налогового агента.

В 2017–2020 годах занимал должность акима Шиликского сельского округа Отырарского района Туркестанской области.

В 2020–2021 годах возглавлял отдел экономики и финансов аппарата акима Отырарского района.

В 2021–2024 годах занимал должность заместителя акима Отырарского района.

С 31 декабря 2024 года по 3 июня 2026 года работал заместителем руководителя Туркестанской областной территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе.

Биржан Азимбердиев назначен акимом района Туран города Шымкент.

Фото: акимат города Шымкент

Азимбердиев Биржан Канатович родился в1991 году в селе Жибек Жолы Сарыагашского района ЮКО.

В 2014 году окончил Оксфордский университет Брукс, бакалавр финансов, экономики и международного бизнеса, в 2015 г. - Университет Лондонского Сити (2015), магистр бизнеса в области международной экономики

В разные годы работал: и.о. главного специалиста организационно-финансового сектора, до получения результатов спецпроверки, отдел предпринимательства города Шымкент (30.09.12.29.2016.2016);

Главный специалист, организационно-финансовый сектор, отдел предпринимательства города Шымкент (29.12.03.16.2016.2017);

Руководитель сектора промышленности, малого и среднего бизнеса и внешнеэкономических связей отдела предпринимательства г. Шымкента (16.03.08.01.2017.2018);

Руководитель отдела привлечения инвестиций и экспорта, Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Шымкента (01.08.01.05.2018.2021);

Заместитель руководителя управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития города Шымкент (05.01.07.03.2021.2023);

Руководитель управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития города Шымкент (03.07.2023-06.2026);

Жандос Абдибаев назначен прокурором Жамбылской области

Фото: прокуратура Алматы

Абдибаев Жандос Нарымбетович родился в 1986 году в Алматинской области.

Окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби (2008), специальность «Юриспруденция». Классный чин — советник юстиции.

Работа на различных должностях прокуратуры г. Алматы (2009);

Начальник Управления по надзору за законностью оперативно-розыскной, контрразведывательной деятельности и негласных следственных действий прокуратуры г. Алматы;

Руководитель Аппарата прокуратуры г. Алматы;

Заместитель прокурора г. Алматы (01.08.2022-06.2026).